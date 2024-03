Oběť rasistické urážky kouče Rady: Pořád jsme kamarádi!

Na Velký pátek se prý otevíraly hory skrývající poklady. Potrestanému trenérskému bouřlivákovi Petru Radovi (65) stačil v kopané menší velikonoční zázrak: Mohl stát u lajny!

Kouči pražské Dukly vylétl z pusy vskutku »poklad«, když brněnského trenéra Tomáše Polácha (47) časoval při vzájemném střetnutí na začátku března rasistickým výrokem »zoufalče cikánskej«. Vyfasoval osmiměsíční zákaz činnosti a pokutu 80 tisíc korun.

Jenže kvůli administrativním průtahům odvolací komise ještě může pracovat: V Jihlavě dovedl svůj druholigový tým k vítězství 2:1. „Jsem psychicky dost vyčerpaný. Tlak byl na mě hodně silný,“ citoval Radu deník Sport. „Ale nestěžuju si, nikdy jsem nebrečel.“

Podpora z Julisky

Bývalého reprezentanta podporuje i jeho oddíl z Julisky. A co Polách, jenž nemá po prohře s béčkem Sparty (2:3) jistou pozici ve Zbrojovce? „Výši trestu mně nepřísluší hodnotit. Známe se spolu dlouho a tato událost náš dobrý vztah nijak nezměnila,“ odvětila oběť. Že by to byla rada pro orgány FAČR, polehčující okolnost pro neurvalce Radu?