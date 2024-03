Nedvěd o kvalitách Sparty: Mají nejsilnější mužstvo za poslední léta

Přes čtvrtfinále play off se dostal klub z hlavního města s přehledem. Proti Liberci neztratil ani bod a může pošetřit síly na další těžké boje. I když byla všechna utkání vyrovnaná, sparťané si vždy dokázali najít cestu k vítězství. „Myslím, že mají nejsilnější mužstvo, co za poslední léta bylo. Je v něm kombinace zkušených a zároveň mladých dravých kluků,“ řekl Jaroslav Nedvěd, který na střídačce velkoklubu působil tři roky v roli asistenta a devět let za něj hrál.

Série s Libercem sice skončila 4:0 na zápasy, každý z nich byl ale nesmírně vyrovnaný. Co bylo klíčem k úspěchu?

„Sparta má stabilního brankáře, dobrou obranu a vyzrálé hráče. Myslím, že mají nejsilnější mužstvo, co za poslední léta bylo. Je v něm kombinace zkušených a zároveň mladých dravých kluků. Je na nich vidět, že si umí poradit v těžkých situacích. Hlavně mají hloubku v kádru. Liberec měl Rychlovského s Filippim, ale ve finále hráli na čtyři beky. Málo mužstev má tak široký mančaft jako Sparta.“

Překlopila právě šířka kádru těsné zápasy na stranu Pražanů?

„Určitě. A pomůže i během dalších kol play off, kde je šířka kádru nesmírně důležitá.“

Mohl týmu pomoct z hlediska sebedůvěry Pavel Gross, který přišel před sezonou?

„Je to hodně o zkušenostech hráčů. S Pavlem jsem nikdy nepracoval, takže popravdě nevím. Samozřejmě když je na Spartě, tak musí být kvalitní trenér. On dává všechny pokyny. Má nesmírně zkušené hráče, kteří prošli NHL nebo reprezentací a umí informace zpracovat tak, že ve vypjatých chvílích jsou v klidu. Věří systému a sami sobě.“

V čem se Sparta posunula oproti vašemu působení?

„Jak řekl Uwe Krupp, náš tehdejší tým byl oproti současnému farma. My jsme sice měli kluky, kteří dneska hrají výborně, ale tehdy teprve rozjížděli kariéry. Ať už to byl Kalina, Dvořák Košťálek nebo Blain. Všichni jsou aktuálně kvalitními hráči. Kdyby tady zůstali a Sparta nekupovala zkušenější, tak by měli stejnou úroveň, jako má nynější mužstvo. Tehdy byl ovšem kádr v přestavbě a rodil se nový tým.“

Kde vidíte pokrok v porovnání s loňskou Spartou, která vyhořela z pozice favorita v prvním kole?

„Do téhle podoby se dostala právě díky předchozím zkušenostem a nezdarům. Hráči se asi poučili a působí teď sebevědomě. Pořád se ovšem bavíme o tom, že porazili v prvním kole Liberec. Když narazí v semifinále na Třinec, který je právě zkušenostmi porazil, tak se hraje úplně jinak. Je to pak i o hlavě. Sparta má aktuálně skvělého gólmana, který týmu dává klid. Těším se hlavně na druhé kolo. Abych byl upřímný, vsadil jsem si, že čtvrtfinále skončí 4:0, aniž bych chtěl Liberec nějak podceňovat. Naopak mě překvapil. Zápasy byly těsné. Nemyslel jsem si to.“

Třinec vede nad Budějovicemi 3:2 na zápasy. Pokud udělá poslední krok, půjde po roce opět na Spartu. Jak vidíte tento případný souboj?

„Minulý rok jsem si myslel, že šance na postup jsou padesát na padesát. Tehdy jsem to nedokázal přečíst. Pokud k sérii dojde, dávám větší šance Spartě. Kdybych to měl vyjádřit čísly, říkám šedesát na čtyřicet. Sparťané už trochu vědí, co by od toho mohli očekávat. Jak hrát na Třinec. I v zápasech v základní části měli malinko navrch. Každopádně by to byla mnohem těžší série než s Libercem. Věřím, že Sparta vyhraje.“

Nemůžou mít hráči v hlavách loňský neúspěch, kdy také byli v roli favorita a s Oceláři selhali?

„Nemyslím si. Letos jsou vyladění psychicky i herně. Každá série jednou skončí a věřím, že i Třinci. Třeba na souboj ani nedojde. Pokud ano, bude to bitva. Očekávám trochu odlišné pojetí hokeje, než bylo k vidění ve čtvrtfinále.“

