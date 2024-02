Hložek byl vidět, ale probuzení nevyšlo. Schick i Kovář sledovali výhru z lavičky

V rámci 20. kola bundesligy se lídr soutěže z Leverkusenu představil na půdě posledního Darmstadtu. Pro kouče Bayeru Xabiho Alonsa to byla vítaná možnost opět promíchat sestavou. Do brány se vrátil Lukáš Hrádecký a v útoku vedle Adama Hložka nastoupila nová akvizice Borja Iglesias. Překvapení se nekonalo. Favorit vyhrál 2:0, Hložek byl vidět, ale zásadně se do dějin zápasu nezapsal. Další Češi sledovali utkání jen z lavičky náhradníků.