Leverkusen - Hoffenheim 2:1. Další obrat, Schick rozhodl! Bayern prohrál

Leverkusen byl od začátku lepší, ale v 33. minutě se hosté po ojedinělém brejku dostali do vedení zásluhou Beiera. Domácí měli dál výraznou převahu, ale obrat se jim povedl až v úplné koncovce. Nejprve v 88. minutě srovnal Andrich a vzápětí Schick usměrnil z malého vápna do brány centr. V březnu to byl už jeho čtvrtý gól v nastaveném čase. Tři dal po vypršení základní hrací doby ve dvou zápasech s Karabachem v osmifinále Evropské ligy.

Hráči Bayeru oslavili vítězně páteční oznámení trenéra Xabiho Alonsa o pokračování v angažmá. Leverkusen prodloužil sérii neporazitelnosti na 39 zápasů a znovu zvýšil náskok na mnichovské obhájce titulu.

Dortmund šel na Bayernu do vedení už v desáté minutě. Na Brandtovu průnikovou přihrávku si naběhl Adeyemi a z úhlu se štěstím prostřelil Ulreicha. Náhradník zraněné brankářské jedničky Manuela Neuera ve druhém poločase opakovaně domácí tým podržel, ale v 83. minutě ho podruhé překonal Ryerson.

Borussia v Mnichově uspěla téměř po sedmi letech, naposledy zvítězila 26. dubna 2017 v semifinále Německého poháru. Poslední ligové vítězství BVB v Allianz Areně se datuje až do dubna roku 2014. Dortmund se po čtvrté výhře za sebou posunul na čtvrté místo před Lipsko, které doma hrálo bez branek se sestupem ohroženou Mohučí.

Uzdravený Tomáš Čvančara poprvé od 20. prosince nastoupil k ligovému zápasu za Mönchengladbach, domácí prohře 0:3 s Freiburgem ale nezabránil. Český útočník v 62. minutě vystřídal Siebatcheua a odehrál 29 minut. Sedmý Freiburg ztrácí na pohárové příčky pět bodů. Třináctá Borussia počtvrté v řadě nezvítězila, na sestupové pásmo má osmibodový náskok.

Brémy doma podlehly Wolfsburgu 0:2. Jiří Pavlenka zůstal na lavičce Werderu, stejně tak Václav Černý za vítěze do hry nezasáhl. Frankfurt doma remizoval s Unionem 0:0, Alex Král zůstal mezi náhradníky berlínských hostů.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Brémy - Wolfsburg 0:2

Branky: 45.+4 Lacroix, 84. Majer

Eintracht Frankfurt - Union Berlín 0:0

Leverkusen - Hoffenheim 2:1

Branky: 88. Andrich, 90.+1 Schick - 33. Beier

Lipsko - Mohuč 0:0

Mönchengladbach - Freiburg 0:3

Branky: 7. Gregoritsch, 47. Röhl, 58. Doan

Bayern Mnichov - Dortmund 0:2

Branky: 10. Adeyemi, 83. Ryerson