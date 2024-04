Novinář Ujfaluši: Hrál bych Hranáče i Vlčka. Proč a jak zachránil Fenina?

Ze zpovídaného se stal zpovídajícím. Tomáš Ujfaluši spojil síly s producentem Michaelem Markem a společně rozjeli podcast V repre, jehož hosty jsou členové národního týmu. „Kluci vědí, že EURO bude vrchol,“ říká Ujfaluši, který spolu s Markem a redaktorem deníku Sport a webu iSport.cz Michalem Kvasnicou hodinu debatovali v „průniku“ dvou úspěšných podcastů Liga naruby a právě V repre. Jak Ujfaluši vidí Kováče coby trenéra a který klub by mu doporučoval? Proč se mu líbí Matěj Jurásek? A proč se spolu s Milanem Barošem rozhodl zachránit Martina Fenina?

Někdejší reprezentační obránce nabídl i svůj pohled na složení zadních řad Haškova týmu: „Hrál bych Hranáče i Vlčka. A že jsou oba mladí? No a co, my jsme v Brücknerově éře přece taky všichni začínali ve dvaadvaceti,“ zmiňuje Ujfaluši dva benjamínky nároďáku z Plzně, resp. Slavie.

„Jsou to oba moderní stopeři. Fotbal je momentálně o rychlosti a agresivitě a oba tohle splňují, jsou extrémně rychlí. Myslím také, že udělali obrovský krok v momentě, kdy začali hrát stabilně pod Radkem Kováčem v Pardubicích,“ pokračuje někdejší špičkový bek a v současnosti skaut mladých fotbalistů: „Hranáč je stoprocentně jeden z nejlepších obránců v celé lize a Vlček vytlačil ze sestavy Ogbua. Mají všechny předpoklady pro to, aby se z nich staly stavební kameny repre. A když ne teď na EURO, tak v nejbližší době,“ doplňuje.

Co Ujfalušiho na podcastech baví a jak se chystá na hosty?

Jaký má názor na Adama Hložka?

Jak komentuje současné dění v Olomouci?

Liberec coby klub na vzestupu

Pozadí jeho vztahu s Martinem Feninem

Proč si Ujfalušiho v zahraničí všude oblíbili?

Podívejte se na VIDEO.