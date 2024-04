Upřímný Fenin o abstinenci: Baroš mě vezl do léčebny. A děkuju Ujfimu!

Vyhráno ani zdaleka nemá – a dobře to ví: „Závislost je na celý život. Už pan Hrdlička říkal v Teplicích, že mě od 16 let tahal z každé popelnice,“ říká v upřímné zpovědi v podcastu Liga naruby Martin Fenin. Někdejší reprezentant absolvoval tříměsíční pobyt v psychiatrické léčebně Červený Dvůr, kam ho nasměroval Tomáš Ujfaluši, a kam ho na začátku roku odvezl Milan Baroš. „Bary byl asi nervóznější, než před finále Ligy mistrů. Oběma strašně děkuju, čekal jsem na podobné vysvobození. Ujfi mi řekl, že o mě kluci v nároďáku mají strach, že mi nechtějí jít na pohřeb. Dojalo mě to,“ přiznává Fenin.

„Cítím se klidný a začínám od nuly,“ říká bývalý útočník, který je momentálně i jedním z ambasadorů projektu „Čistá hlava“ (https://cistahlava.com/), a který chce povzbudit i další sportovce, kteří potřebují podobnou pomoc: „Pro mě se kruh problémů roztočil tím pádem z okna,“ vzpomíná na známý incident z roku 2011.

Co se pak podle něj změnilo? „Před tím mi všichni říkali, jak je to cool, jak jedu bomby na hřišti i na baru, a jak to mám vybalancované. Ale potom najednou všichni obrátili: No jo, on měl ty problémy vlastně vždycky,“ říká Fenin, který chce svůj boj s alkoholem vyhrát hlavně kvůli dceři: „Je pro mě vším. A je to i moje nejsilnější motivace,“ zdůrazňuje.

