Podivuhodný příběh amerického miláčka O. J. Simpsona (†76): Po vraždě plakal u Kardashianů!

Jako kdyby u nás soudili za vraždu Jaromíra Jágra (52)! Celá Amerika žila případem slavného sportovce a hollywoodské hvězdy O. J. Simpsona (†76), jenž byl obžalován z dvojnásobného mordu.

Kdysi nesmírně populárnímu plejerovi amerického fotbalu se po konci kariéry v 80. letech stalo něco nevídaného. Navzdory barvy pleti (nebo právě proto?) se mu povedlo prosadit se v šoubyznysu – jako vůbec prvnímu černošskému sportovci! Dotáhl to až do Hollywoodu a velkou roli získal třeba ve slavné komediální trilogii Bláznivá střela po boku Leslieho Nielsena (†84). Amerika mu ležela u nohou! Přesto tento týden zemřel O. J. Simpson vlastně v zapomnění...

Historická honička

Život se mu změnil v roce 1994, kdy byla brutálně ubodána jeho exmanželka Nicole (†35) s jejím kamarádem Ronem (†25). Všechno nasvědčovalo tomu, že vrahem je právě O. J. – vždyť blondýnce dlouhodobě vyhrožoval, terorizoval ji i po rozvodu a hlavně detektivové našli čerstvou krev v jeho autě nebo za barákem zakrvácenou rukavici se stopami DNA. Ještě než si pro něj ale kriminalisté přišli, Simpson napsal dopis na rozloučenou a s pistolí v ruce vyrazil za svým kamarádem a právníkem Robertem Kardashianem (†59). V jeho domě – konkrétně v pokojíčku tehdy 13leté Kim (43) – pak v slzách vyhrožoval, že se zabije!

„Nedokážu popsat, jaký strach jsem měl, že to opravdu udělá,“ pověděl později další advokát Robert Shapiro. Právníkům se povedlo Simpsona trošku uklidnit, jenže on pak na pokraji zhroucení nasedl do svého Fordu a vyrazil na dálnici. Tam dvě hodiny pomalu kroužil, a protože do telefonu opakoval, že už nemá proč žít, policejní kolona ho z obav o jeho zdraví nechala být. Tahle cesta po Los Angeles se ale stala ikonickou. Na ulici mu osobně mávaly tisíce příznivců, v televizi kvůli tomu přerušili dokonce přenos z finále basketbalové NBA – sledovanost »honičky« se vyšplhala na astronomických 95 milionu diváků!

(Ne)přiznal se

Až poté se O. J. vydal spravedlnosti, tím však začala jen další sága. Soudní proces se protáhl na jedenáct měsíců a lidé po celém světě se na něj dívali v přímém přenosu doma, v zaměstnání i v barech. O to víc nakonec všechny šokoval verdikt poroty: NEVINEN! „Kdybych tehdy neotevřel její dveře s nožem v ruce, Nicole by ještě žila,“ svěřil se pak Simpson svému agentovi. V domnění, že má vyhráno pak navíc sepsal i knihu s názvem »Kdybych to udělal«, kde popisuje až překvapivé detaily z místa činu. Nakonec přesto O. J. za vraždy pykal! U civilního soudu se prokázala jeho vina a pozůstalým měl vyplatit odškodnění ve výši 800 milionů korun.

Spočítala mu to

To se ale nestalo. Simpson se odstěhoval na Floridu, která na majetek svých rezidentů nesahá, a tak vlastně nic cálovat nemusel. Měl klid, ovšem zřejmě až moc velký. Společnost s ním nechtěla mít nic společného, což ho jako bývalou celebritu ubíjelo. Proto vlčil! Policie ho vyšetřovala za pašování drog, ublížení na zdraví a dokonce i za to, že doma pirátsky sledoval kabelovou televizi... Za mříže ho dostalo ale až to, že si s kumpány přišel za dlužníkem pro své prachy.

Vyklubal se z toho totiž únos a ozbrojená loupež, za což Simpson vyfasoval astronomických 33 let! Verdikt přitom přišel přesně na den 13 let poté, co byl v případě vražd osvobozen, a fanoušci bývalého fotbalisty se zlobili, že mu to bílá soudkyně sečetla za všechny jeho hříchy! O. J. si nakonec odkroutil jen devět roků, než byl podmínečně propuštěn. Poslední etapu svého života pak žil na pokraji krachu a v opovržení, než tuto středu ve věku 76 let podlehl rakovině prostaty.