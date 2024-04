Diplomat o hrozbě i tlaku: Rusko se OH nezúčastní. Negativní postoj úřadů

Setkání při příležitosti 100 dní do zahájení olympijských her v Paříži. Zleva předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, diplomat Michael Žantovský a šéf olympijské mise Martin Doktor • ČTK / Říhová Michaela

Ruští sportovci budou na OH smět startovat jen pod neutrální vlajkou • Profimedia.cz

Budou, nebo nebudou Rusové a Bělorusové na olympiádě v Paříži? Diplomat Michael Žantovský jako šéf expertní komise ČOV 102 dní před začátkem Her věří, že válečný agresor a jeho spojenec mají překážek na cestě dost. „Dá se říct, že tyto země se olympijských her nezúčastní,“ říká předseda expertní komise ČOV Michael Žantovský. Rozhodující roli může hrát postoj samotného Ruska.

„Rusko není olympijským státem, členství Ruského olympijského výboru v olympijském hnutí je pozastaveno. Nezúčastní se žádná ruská olympijská výprava, žádná olympijská reprezentace, žádní funkcionáři, zahajovacího ceremoniálu se nezúčastní žádní ruští sportovci. V medailovém hodnocení nebude Rusko ani Bělorusko,“ vypočítává Žantovský, předseda expertní komise Českého olympijského výboru, která před necelým rokem navrhla MOV doporučení k neúčasti sportovců z obou států na letošní olympiádě.

Mezinárodní olympijský výbor vloni v prosinci rozhodl, že OH v Paříži se můžou zúčastnit Rusové a Bělorusové jako neutrální sportovci, pokud nebudou napojeni na armádní či bezpečnostní složky a nebudou otevřeně souhlasit s ruskou vražednou agresí na Ukrajině. Zároveň ale musí splnit antidopingová pravidla a na Hry se vůbec kvalifikovat, což pro mnohé z nich znamená neřešitelný problém. Některé sporty v čele s atletikou jim neumožňují se do hry vůbec zapojit.

„U nás je celá věc zjednodušená tím, že kvalifikace probíhá na základě olympijského rankingu, do kterého sportovci získávají body dva roky. A pokud ruští sportovci dva roky nikde nezávodili, tak se nemají šanci v žebříčku dostat tak vysoko, aby měli naději na kvalifikaci,“ řekla Mariol Casadová, předsedkyně Světového triatlonu pro deník Sport.

V současné době má olympijská kritéria splněno jen několik ruských sportovců. MOV odhaduje, že nakonec by kvalifikační podmínky mohlo splnit do čtyřiceti Rusů, asi desetina sportovců, kteří na OH 2021 v Tokiu kvůli dopadům dopingového skandálu startovali pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.

„Nejzajímavější otázka je, jak se k tomu staví samotné ruské úřady. Ty se k tomu staví velmi negativně,“ říká Žantovský.

Rusové odmítají neutralitu

Vyjádření ruských politiků naznačují, že pro Putinův režim bude složité smířit se s účastí jen několika sportovců pod neutrální vlajkou.

„Předseda Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov na Telegramu oznámil, že Ruský olympijský výbor podpoří ty, kteří odmítnou neutrální status,“ říká Žantovský.

Je možné, že ruští sportovci budou pod tlakem, aby sami účast na OH v Paříži odmítali. Podle Žantovského se ale nedá očekávat, že Rusko oficiálně rozhodlo o neúčasti svých občanů na Hrách.

„Bylo by to tak hrubé porušení olympijské charty, že by ohrozilo účast Ruska na dalších olympijských hrách v budoucnosti,“ upozorňuje Žantovský. „To, že si ruští představitelé nepřejí účasti individuálních neutrálních sportovců je v této chvíli zjevné. Převládající atmosféra v Rusku není atmosféra úplně otevřené demokracie. Lze předpokládat, že sportovci, kteří připadají v úvahu, budou toto stanovisko vnímat.“

Zatím je však stále teoreticky možné, že se v některém ze sportů na olympiádě potkají ve vzájemném souboji Ukrajinec a Rus, i když pod rouškou neutrálního sportovce. Ukrajina sice vloni na jaře svým sportovcům zakázala proti Rusům závodit, ale rok před olympiádou zákaz odvolala za podmínky, že ruský sportovec nebude reprezentovat ruskou vlajku a bude v soutěži jako neutrální.

Pokud by v takovém případě Ukrajinec přesto nenastoupil, riskoval by diskvalifikaci.

„Ti sportovci by proti sobě měli nastoupit,“ vysvětluje předseda ČOV Jiří Kejval. „V minulosti odmítali palestinští sportovci nastoupit proti izraelským, taková situace může nastat také. Z hlediska sportovního zápolení je obtížné tyhle věci akceptovat. Myslím, že se bude postupovat jako v minulosti.“