Seemanová bojuje o plaveckou senzaci: Může mít Češka medaili z MS?

Opravdu se chystá přelomová událost českého plavání? Získat v globální konkurenci medaili na mistrovství světa v dlouhém bazénu je úkol z téměř nemožných sfér. Barbora Seemanová, mistryně Evropy a olympijská finalistka, je ale v českých podmínkách výjimečná.

„Pokud Bára teď vydrží tři týdny nepřetržitě trénovat a udrží se na téhle úrovni, na mistrovství světa vás překvapíme. Zapište si má slova,“ hlásil její švýcarský trenér Luka Gabrilo v prosinci, když se Seemanová vrátila se stříbrnou medailí z ME v krátkém bazénu v rumunském Otopeni.

Tam ji porazila obrovitá Britka Freya Andersenová. Ta ale na MS v Dauhá chybí, stejně jako dvě věhlasné Australanky – olympijská šampionka Ariarne Titmusová a mistryně světa i světová rekordmanka Mollie O´Callaghanová.

Konkurence není slabá. Na startu jsou stříbrná olympijská medailistka Siobhan Haugheyová z Hongkongu, Australanka Shayna Jacková, čerstvá šampionka čtyřstovky Erika Fairweatherová z Nového Zélandu, Seemanové osudová soupeřka Marrit Steenbergenová z Nizozemska či Li Ping-ťie z Číny. Mezi nimi je ale Češka jako rovnocenná soupeřka v boji o vysoké příčky.

Seemanová se na MS rozplavala na stovce motýlkem, kde skončila časem 58,28 v semifinále desátá, jen 23 setin od finále.

„Já jsem stovku delfín dala záměrně kvůli tomu, abych se trošku otrkala, abych si to užila. Je to takový fajn start z jiného soudku,“ řekla pro Radiožurnál Sport.

V úterý ráno už ale vletěla do své hlavní disciplíny: 200 m volným způsobem. V rozplavbě byla celkem osmá. Ve své vyrovnané rozplavbě dohmátla těsně druhá v čase 1:58,25. Na nejrychlejší ženu rozplaveb, vicemistryni světa ze čtyřstovky Číňanku Li Ping-ťie, ztratila 1,09 sekundy.

Na dvoustovce kraulem už způsobila poprask šestým místem na olympiádě v Tokiu v národním rekordu 1:55,45 minuty. Na podzim v Rotterdamu se mu přiblížila na pouhých 14 setin. Pak přišlo stříbro z krátkého bazénu. Přitom…

„Krátký bazén byl hodně doplňkový. Nechci to shazovat, ale opravdu jsem se na něj nesoustředila, bylo to za odměnu po sezoně,“ vysvětluje Seemanová. „Nebylo to tak, že musím mít medaili. Chtěli jsme zkusit jinou taktiku, zkontrolovat, jak na tom jsem.“

MS ve velkém bazénu v Dauhá je specifickým šampionátem. Kvůli důsledkům covidových posunů se koná v netradičním termínu během zimy, necelého půlroku před opravdovým vrcholem sezony, jíž je olympiáda v Paříži.

„Neberu to na lehkou na lehkou váhu, ale zároveň to není to, na co se tento rok soustředím,“ upozorňuje Seemanová. „Chceme se ujistit, kde se pohybujeme v rámci světa, na čem bychom měli zamakat. Je to orientační bod. Vrchol je olympiáda.“

Seemanová potřebuje před Paříží získat jistotu, že má finálovou úroveň. A sny o medaili? V historii českého plavání ji na MS v dlouhém bazénu získala jen Ilona Hlaváčková, před dvaceti lety v Madridu vybojovala bronz na 50 metrů znak. U Seemanové by to byla senzace. Ale kouč Gabrilo varuje: „Překvapíme vás!“