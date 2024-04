Zimák Q&A: Zadinův šokující výstup. Dědkova práce? Co Varaďa do Sparty?

Zvládly druhý krizový zápas a domů si po triumfu 6:2 vezou vyrovnaný stav série (2:2). Pardubice ale ústy trenéra Marka Zadiny místo módu tiché spokojenosti přepnuly do otevřeného výpadu vůči České televizi, expertům a především Milanu Antošovi . Co měl jeho výstup znamenat, jak ovlivní zbytek finále play off důraz na dodržování pravidel ve hře okolo brankoviště a co se v sérii o titul bude dít dál? Nejen na tyto otázky odpovídal redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý v Zimáku Q&A. Celý díl najdete na zimakpodcast.cz .

„Tenhle email oba kluby dost naštval,“ soudí o víkendové zprávě šéfa rozhodčích směrem ke klubům redaktor Sportu Pavel Ryšavý, který odpovídal na otázky diváků. „Pardubice to vzaly jako jednu z křivd, nelíbilo se to ani Třinci. Celá ta akce působila dost zvláštně a nešťastně. Pokud chtěli něco sdělit klubům, měli jim to třeba zavolat.”

Dost nestandardně působilo i to, že majitel Pardubic Petr Dědek stál po čtvrtém finále za hloučkem novinářů a poslouchal tiskovou konferenci s trenéry Markem Zadinou a Zdeňkem Motákem. „Asi poprvé, co píšu o Pardubicích a jejich majitelem je Petr Dědek, jsem zažil podobnou situaci. Nemyslím si, že by to byl pokyn od Petra Dědka. Spíš si myslím, že je to linka, kterou v klubu jedou a cítí. Podle mě jsou nastaveni tak, že Milan Antoš a jakýkoliv kritický hlas jim škodí,” soudí Ryšavý.

Hokejový expert deníku Sport a webu iSport.cz v Zimák Q&A odpovídal na spekulace, zdali Václav Varaďa nezamíří do Sparty nebo Miloš Hořava na Kladno, a na další dotazy, na které jste se ptali vy.