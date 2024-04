Šéf ČT sport: Mrzí mě, že se Zadina neomluvil. Ocenil reakci Smoleňáka

Emoce se přesouvají i mimo led. A terčem se v neděli dvakrát stala Česká televize. Nejdřív kladenský kapitán Radek Smoleňák nevybíravě vyhodil ze šatny jejího kameramana. Potom se pardubický kouč Marek Zadina opřel do jejího experta Milana Antoše. A i když trenér narážel na jeho slova v jiném médiu, tak kritika byla spojená i s ČT. Protože pak osočil přímo ji. „Zatímco kladenský kapitán se omluvil, pan Zadina na to už zapomněl,“ reagoval Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT sport.

Přituhuje. Což bylo jasně patrné především na vyjádření pardubického trenéra.

Ten se do Antoše, extraligového šampiona se Slavií z roku 2003, opřel po utkání v Třinci, v němž Dynamo uspělo 6:2.

„Antoš hrál celý život v brankovišti. Teď tady říká nějaké věci... Asi se strhne nějaká válka. OK, ať se strhne. Ale dělá v uvozovkách experta, pro mě žádný expert není. Fanoušci neznají hokejové prostředí a poslouchají jeho, nesouhlasím s ním. Špiní naši organizaci, naše hráče,“ láteřil Zadina.

Následně uvedl, že vycházel z jeho podcastu na sport.cz. I tak je ale Antoš s ČT tak spojený, že kritika mířila právě i na veřejnoprávní televizi.

V následném pozápasovém interview pro O2 TV Sport navíc zmínil právě ČT. „Finále je hodně ovlivněné vaší konkurenční televizí. Těmi lidmi, co tam jsou. Experty, v uvozovkách,“ vykládal a přímo tedy zaútočil na ČT.

„Ale Pardubice jsou silné! Těm, co se nám to snaží narušit, se to nepovede,“ dodal pardubický kouč.

Nepřímo tak ovlivnil veřejnoprávní televizi, že se snaží jeho klubu uškodit.

„Musím říct, že mě to mrzí. Chápu, že jsou v tom emoce, ale mohl jenom říct: Omlouvám se, ujelo mi to. Ale nic takového neudělal,“ řekl iSportu Ponikelský, jenž vystoupil na tiskové konferenci, na níž ČT představila kampaň propagující pozitivní hodnoty ve sportu (pod názvem „Tak určitě!“).

Už na oficiální části tiskovky se k tomu vyjádřil. „Byli jsme osočeni, že ovlivňujeme finále. To by bylo hezké… Ale to si opravdu neumím představit, že by nějaký náš expert byl schopný ovlivnit finále. Protože komise rozhodčích má na všechno svůj názor,“ vykládal Ponikelský.

Pro iSport následně dodal, že rozumí emocím. Ale podobnou reakci jako od Smoleňáka, jenž se za svoje chování ihned po zápase omluvil, by čekal také od Zadiny.

„Přitom by stačilo říct: Sorry, byly v tom emoce, ujelo mi to. Celkově musím říct, že mě to mrzí,“ dodává dlouholetý šéf sportu na ČT.

Podle něj je vyloučené, že by televize jakýmkoliv způsobem ovlivňovala průběh finále extraligy.

Smoleňák se za svůj výpad proti kameramanovi omluvil po utkání v Brně osobně přímo jemu, zároveň umístil omluvný text i na klubové sociální sítě.

Od pardubického kouče se ČT něčeho podobného nedočkala.

