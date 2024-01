Macháč: Láska jako motor. Získal jsem si u Katky lehký respekt, usmívá se

Odehrál dosud nejlepší grandslamový turnaj kariéry. Tomáš Macháč na Australian Open postoupil do třetího kola dvouhry a navíc senzačně do semifinále čtyřhry. Dojem udělal i na svoji přítelkyni Kateřinu Siniakovou. „Získal jsem si lehký respekt,“ směje se třiadvacetiletý tenista. Když v úterý přicestoval do dějiště nadcházející daviscupové kvalifikace, cítil únavu. Aby ne, když ještě ve čtvrtek bojoval o postup do finále Australian Open. „Kdyby se to trochu sešlo, mohli jsme si zahrát i finále,“ ohlíží se za úspěchem, kterého dosáhl s čínským parťákem Čang Č'-čenem.

Po příjezdu do Vendryně jste přijímal gratulace ze všech stran. Máte příjemný pocit z úvodního grandslamu sezony?

„Ve dvouhře jsem si na Australian Open postupem do třetího kola vylepšil grandslamové maximum. Ve čtyřhře to bylo něco nečekaného, vůbec jsem nedoufal, že bych se mohl dostat do semifinále. Na grandslamu jsem se do debla zapsal poprvé, ani na ATP turnajích jsem jej nikdy nehrál. Našel jsem ale dobrého parťáka a všechno šlo až nad očekávání skvěle. Vynutil jsem si trošku respekt i po deblové stránce. Pomůže mi to, zkušenosti jsou fantastické.“

Který zápas v Melbourne pro vás znamená nejcennější skalp?

„Jednoznačně ten ve druhém kole dvouhry s Francesem Tiafoem. Porazit tak skvělého hráče ve třech setech je úžasný úspěch. Šel jsem na zápas s tím, že ho můžu vyřadit, ale zkrátka on je 17. světě a je to vynikající tenista. Že jsem dokázal vyhrát bez ztráty sady, z toho jsem byl trochu překvapený.“

Zanechalo na vás toto tažení následky po fyzické stránce?

„V Austrálii jsem byl 30 dní a za posledních zhruba 25 jsem neměl jeden den volna. Zápřah byl velký, neměl jsem prostor odpočívat. Ke konci jsme ale mezi zápasy čtyřhry měli i pauzy, takže jsem se úplně nepředřel. Celkově to však bere i psychickou energii. Nakonec to dopadlo všechno fajn, protože teď se cítím docela dobře.“

V součtu s loňskou sezonou hrajete skvělé měsíce a v žebříčku jste poskočil na 66. místo. Čekají vás teď už především turnaje ATP, věříte, že naženete další body?

„Nad žebříčkem upřímně moc nepřemýšlím, ale program se lehce upravil. Příští týden jsem dopsaný do Marseille a jsem rovnou v hlavní soutěži. Ta mě bude s největší pravděpodobností čekat i na dalších velkých turnajích v Indian Wells nebo v Miami. Program se dá už plánovat jinak, než když jsem hrál kvalifikace. V tomhle ohledu se to zlepšilo, pomůže mi to do budoucna. Ale moje hlavní cíle a priority jsou zlepšovat se a být zdravý. Myslím, že výsledky s tím pak přijdou.“

Semifinále naznačilo také vaše možnosti ve čtyřhře. Bude teď vaší častou disciplínou?

„Vždy jsem se chtěl zapisovat i na čtyřhry, ale žebříček jsem na to ještě neměl. Teď už jsme s Čang Č'-čenem přihlášení v Marseille. Debla chci hrát na větších turnajích co nejvíc, ale priorita je samozřejmě singl, takže se to musí všechno skloubit.“

Bude po vás poptávka ze strany dalších deblistů?

„Variant je spousta. Když se singlista zapíše do čtyřhry s dalším singlistou a sednou si, je pro deblisty vždycky obrovsky těžké proti nim hrát. Teď když se zeptám nějakého dobrého deblisty, jestli si se mnou bude chtít zahrát, asi na to bude brát zřetel a bude nad tím přemýšlet. Jsem rád za to, co jsem tam dokázal.“

S parťákem Čang Č'-čenem jste si v Austrálii získali nové fanoušky. Prý jste teď v Číně hodně populární, je to pravda?

„Stala se taková vtipná příhoda. Zrovna jsme šli na společný rozhovor a odchytil mě tam hlavní pracovník, který vše zařizoval pro čínská média. Když skončila tiskovka, přišel za mnou a řekl mi: China loves you. Takže myslím, že nějaké diváky jsem tam získal.“ (usmívá se)

Přibyli vám sledující na Instagramu?

„Já jsem na sociální sítě lehce marnej, úplně na to nekoukám. Ale zjistím to.“

Porazili jste některé favority a padli až s budoucími šampiony Rohanem Bopannou a Matthewem Ebdenem. Pochválil vás za zlepšení i kouč Daniel Vacek, vyhlášený bývalý deblista?

„Debly, co jsem dosud odehrál, nebyly z jeho pohledu dobré. Kvalitní soupeře jsem porazil pouze v Davis Cupu, kdy jsme zdolali Djokoviče s Čačičem. Jinak jsem čtyřhry nedokázal vyhrávat. Teď mě za ten měsíc ale chválil, řekl mi, že jsem se strašně moc zlepšil. Debl se mu hodně líbil. Kdyby se to trochu sešlo, mohli jsme si zahrát i finále.“

Z českých tenistů jste v Melbourne vydržel nejdéle vy a vaše přítelkyně Kateřina Siniaková. Co jste říkali na tuhle novinku?

„Je super, že jsme tam mohli spolu strávit co nejvíc času. Myslím, že taky u Katky jsem si získal lehký respekt i ve čtyřhře, protože ona je v ní vynikající a její výsledky hovoří za vše. Vydobyl jsem si, že mě v tom deblu už trošičku bere... (usmívá se) Už to není takové: Hmm, ten volej by se mohl zlepšit.“

Srovnávat se s někdejší světovou jedničkou není snadné...

„Ano, proto jsem rád, že jsem aspoň trošičku něco uhrál, abych měl taky trošku páku...“

Kateřina je na profesionálním okruhu o něco déle než vy. Je pro vás motorem?

„Když jsme na společném turnaji, oba se snažíme, abychom spolu mohli být co nedéle. To je jedna věc, která mě žene kupředu. Druhá věc je, že si od ní určitě můžu brát příklad – ona je v profesionálním tenise už deset let. Musím zaklepat, neměla zatím žádné fatální zranění. Je to obrovská bojovnice, na turnajích profesionálka ve všech směrech. Ne nadarmo je ve špičce tak dlouho, ať už v singlu nebo v deblu. V tomhle směru si z ní beru velký příklad a myslím, že mi hodně pomohla. Ona je i ráda, že jsem se zlepšil, můžeme být na turnajích spolu.“

Plánujete nastoupit ve smíšené čtyřhře?

„Chtěli jsme spolu hrát v Austrálii, žádali jsme o kartu, ale nedopadlo to. Teď už by to mohlo být lepší, proto jsem se taky tak snažil... (usmívá se) Každopádně, abychom si mohli zahrát mix, můj žebříček na to ještě nestačí, musím se zlepšit. Nemůžeme spoléhat na volné karty, udělám vše pro to, abychom si spolu mohli zahrát.“