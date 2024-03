Dominance „superpinkače“ Djokoviče končí. Skvělá zpráva, jásá expert

Od roku 2006, co vyhrál první turnaj ATP a přihlásil se jako obří nastupující talent, se jen třikrát stalo, aby neměl Novak Djokovič koncem března na kontě jediný titul.

V sezoně 2018 šlo o krizi, jíž vyvrcholily jeho vleklé problémy s loktem, které musel se sebezapřením řešit operací.

V roce 2022 byl coby neočkovaný proti covidu deportován z Australian Open a z globálního poprasku a zadržení v detenčním hotelu se dlouho vzpamatovával.

Jenže letos? Vše vypadá normálně. O vážných zdravotních problémech Djokovič nehovoří, je téměř bez výhrad braný za nejlepšího hráče všech dob a čeká se, kam až své rekordy posune. Jenže turnaje nevyhrává a prezentuje se tenisem hluboko pod svojí úrovní.

„Být ještě v březnu bez titulu, na to opravdu nejsem zvyklý. Ale i to je součást sportu a musím to tak brát. Pokusím se co nejdřív zlomit tuhle negativní šňůru turnajů, na kterých jsem nebyl ani blízko své nejlepší formy,“ hlásal Djokovič, když ho už ve 3. kole v Indian Wells srazil italský mladík Luca Nardi 6:4, 3:6, 6:3.

Dvacetiletý borec, který se do turnaje dostal až jako lucky loser, srbského megafavorita ve třetí sadě vystřílel z kurtu. Trefil šestnáct vítězných úderů oproti dvěma Djokovičovým a coby hráč ze 123. místa se stal vůbec nejhůř umístěným tenistou, který kdy Srba porazil na grandslamu či akci kategorie Masters.

A aby se Djokovič cítil ještě starší, vyprávěl Nardi, jak vyrůstal se Srbovým plakátem vylepeným v pokojíčku a dodnes ho má nad postelí. Na kurt šel rodák z Pesara s obavou, že dostane dvakrát 6:1. „Ale po pár gamech jsem zjistil, že s ním můžu hrát,“ žasnul Nardi.

Věk nezastavíte

Tuhle zkušenost dělá v nové sezoně spousta borců. Djokovič má letos bilanci 8 výher a 3 porážky, jeho aura nedotknutelnosti pomalu bere za své. Na United Cupu padl s Alexem de Minaurem, v Melbourne s Jannikem Sinnerem, teď s Nardim. Set mu letos už vzali Jiří Lehečka, Dino Prižmič, Alexej Popyrin, Taylor Fritz a Aleksandar Vukic.

„Myslím, že i na Djokovičovi se už věk projevuje. Ten nezastavíte, i když jste nejlepší hráč všech dob. Už ho nemůžeme brát za tenistu, který kam přijede, tam vyhraje,“ přemítá expert Jan Kukal.

„A vypadá to, že by přes něj Sinner mohl definitivně jít,“ zmiňuje dvaadvacetiletého Itala, který od začátku roku nazul Djokovičovy boty. Vyhrál Australian Open, je neporažený v sedmnácti zápasech za sebou. Na takovou dominanci byl právě rodák z Bělehradu zvyklý.

Djokovičovi bude koncem května sedmatřicet. Už jeho loňský pětisetový krach ve finále Wimbledonu s Carlosem Alcarazem brali mnozí jako znamení, že jeho éra končí. Odpověděl ziskem titulů na US Open a Turnaji mistrů.

„Z hlediska mentální síly je to nejlepší tenista všech dob, určitě se ještě zvedne a podá nějaký mimořádný výkon. Vylučuji, že by letos ještě něco neudělal. Ale nebude to už tak pravidelné. Nenechá se odvát, ale už nebude dominantní,“ tvrdí Kukal, že Djokovičovo odevzdávání vlády bude postupné.

Stejně tak ale neodvratné. „Měl by zkusit hrát agresivněji, ale killer instinkt nikdy neměl. Jen se na jeho tenis díváte a už vás bolí nohy. Jeho hra je o neuvěřitelné trpělivosti a dřině na základní čáře. Jenže věk nezastavíte...“

Podle Kukalovy teorie mohl přijít Djokovičův sesun už dřív, ale paradoxně mu pomohlo, že jako světově nejznámější antivaxer nemohl startovat na řadě turnajů. „Dlouhé pauzy mu hrozně pomohly. V Indian Wells nehrál pět let, v době covidu do Ameriky nemohl, z Austrálie ho deportovali. V podstatě mu to prodloužilo kariéru na vrcholu,“ myslí si.

Z velké trojky obdivoval Kukal Federerův nadpřirozený talent, obrovskou dřinu Rafaela Nadala. Djokoviče respektuje coby asketu a naprostého profesionála, jemuž nešlo v nejdůležitějších chvílích zabít míček.

Z estetické stránky však bere jeho ústup za pozitivní věc. „Je strašně dobře pro světový tenis, že konečně jeho nadvláda pomalu končí. Jako superpinkač ovlivnil generace hráčů, začali tak hrát i všichni ostatní. Ale já bych chtěl vidět zase Beckera nebo Edberga, nějakého bum bum hráče,“ přeje si.