Lehečka před nejtěžší zkouškou, cení si rad od Berdycha: Ví, jak zasáhnout

Rozehrál se k famózním výkonům a vybojoval si premiérové čtvrtfinále na turnaji tisícové kategorie. Za herní konzistenci Jiřího Lehečky v Indian Wells mohou také rady mentora a trenéra Tomáše Berdycha, jenž je s hráčem přímo na turnaji.

„V těchto podmínkách se cítím dobře, loni jsem ten pocit neměl. To je jeden z důvodů, proč jsem sem letos přijel s Tomášem – abych si poslechl jeho užitečné rady, jak překonat některé obtížné situace na kurtu,“ citoval Lehečku web ubitennis.com. „Má spoustu zkušeností, které se mnou sdílí. Je skvělé mít takovou podporu.“

Spolupráce začala loni v Dubaji, jednou z příčin je dlouholeté kamarádství Berdycha s Lehečkovým hlavním koučem Michalem Navrátilem. Současná česká jednička si se svým tenisovým idolem z mládí sedla i povahově.

„Tomáš je v mnoha ohledech stejný, jako když byl hráčem. Je velmi profesionální a odhodlaný uspět. Ví, jak má zasáhnout, když mi potřebuje v určitých aspektech pomoci. Zná, co hráč během zápasu cítí. A mimo kurt je velmi uvolněný, nebere věci příliš vážně. Ví, že to důležité se děje během zápasu,“ popisoval Lehečka.

Spolupráce Lehečka-Berdych měla od začátku volný průběh, domluva platila vždy jen na pár týdnů dopředu. „Je to flexibilní. Hlavně aby to jemu pomáhalo a cítil z toho, že mu to něco dává. Aby cítil, že je to podpora pro jeho tenis,“ vysvětloval už dříve Berdych cíle, které si stanovil. „Nejdůležitější je, abych viděl, že v každém zápase nechá, co v něm je. Výsledky s tím pak přijdou.“

Dvaadvacetiletý tenista původem z Kněžmostu na Mladoboleslavsku ve 2. kole v Indian Wells otočil souboj s americkým talentem Brandonem Nakashimou (3:6, 6:3, 6:4), pak předvedl dominantní výhry bez ztráty podání s Rusem Andrejem Rubljovem (6:4, 6:4) a Stefanosem Tsitsipasem z Řecka (6:2, 6:4). „Všechno funguje, našel jsem sebedůvěru a cítím se dobře,“ hlásil spokojeně Lehečka.

Posledním českým tenistou, který hrál čtvrtfinále turnaje ATP Masters 1000, byl před sedmi lety právě Berdych. Nyní na něj naváže jeho svěřenec. Jaké dostal rady před turnajem? „Třeba tu, že mám během výměn víc pracovat nohama, hlavně při pohybu dopředu a dozadu. Takže jsme na tom zapracovali. Bavíme se taky hodně o soupeřích,“ prozradil Lehečka.

Zřejmě ale ani Berdych však momentálně nemůže znát zaručený recept na nadcházejícího soka. Letos neporažený Ital Jannik Sinner v osmifinále proti Benu Sheltonovi oslavil patnáctou výhru v sezoně (v součtu s loňskem je na čísle 18). Zapsal své jubilejní 150. vítězství na tvrdém povrchu, žádný jiný hráč narozený po roce 2000 se na tuhle kótu zatím nedostal.

Sinnerova perfektní sezona zatím připomíná památný rok 2011 v podání Novaka Djokoviče, kdy Srb poprvé prohrál až v semifinále Roland Garros. Dvaadvacetiletý Sinner v živém žebříčku ATP přeskočil Carlose Alcaraze a právě srbské jedničce už významně dýchá na záda.