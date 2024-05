Sexuální skandál Verstappenova šéfa nabírá na síle: Zásadní krok!

Skandál, který ve světě formule 1 snad nepamatují. Přesně to je kauza kolem šéfa stáje Red Bull Christiana Hornera (50), který byl během února nařčen jednou ze zaměstnankyň ze sexuálního obtěžování. Samotný boss se snaží společně se svou ženou a někdejší Spice Girl Geril Halliwellovou (51) žít normálním životem, ale vyšetřovatelé podnikli zásadní krok, který se týká údajné oběti!

Vyšetřování ohledně kauzy sexuálního obtěžování šéfem stáje F1 Christiana Hornera je v plném proudu. A i když to může vypadat, že vysoce postavený muž ve světě motosportu už může v klidu dýchat, opak je pravdou. Proč?

Vyšetřovatelé se totiž rozhodli, že ženu a pracovnici stáje Red Bull, která Hornera obvinila z posílání nevyžádaných zpráv se sexuálním podtextem, podrobí výslechu! K tomuto kroku dospěli poté, co zpochybnila závěry původního vyšetřování, když byla její stížnost proti kontroverznímu nadřízenému zamítnuta. Údajná oběť, která byla suspendována, napadla nezávislou zprávu o svých tvrzeních.

„Na odvolání už bylo odvedeno hodně práce. Její svědectví však zřejmě bude tvořit podstatnou část nového vyšetřování. Je důležité, aby bylo vše správně,“ citoval britský list The Sun nejmenovaný zdroj. Nové interní vyšetřování by mělo trvat do poloviny května. „Nebylo jí umožněno vidět celou zprávu, která Hornera očistila. Mimo jiné nemá jasno v tom, proč vyšetřování dospělo k takovému rozhodnutí,“ píše se dále. K čemu by vlastně výslech poškozené ženy mohl vést?

„Je možné, že Christianovi budou položeny další otázky ve světle všeho nového, co řekne,“ prozradil nejmenovaný zdroj. To by mohlo výrazně překazit plány Hornera a jeho slavné manželky Geri Halliwellové, bývalé členky hudebního uskupení Spice Girls. Oba se totiž snaží na skandál zapomenout a obnovit narušenou pohodu. Horner tvrzení o nevhodném chování vždy popíral a únik textových zpráv označil jako anonymní spekulace z neznámých zdrojů.

Geri navíc svou lásku po celou dobu těžkého období podporuje. Horner dal navíc jasně najevo, že chce co nejdříve udělat za sexuálním skandálem tlustou čáru ihned, jakmile bude zveřejněn finální verdikt. O své nevinně tak je maximálně přesvědčen. K jakému závěru ale dojdou vyšetřovatelé? Na to si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.