Méně ega a gest, více práce a pokory. Slafkovský dobře ví, co se od něj čeká

Slovensko seskládalo pro takřka domácí šampionát v Praze a Ostravě hodně dobrý tým. Kromě zraněného obránce Erika Černáka z Tampy dosáhlo na všechny své zámořské opory, oprávněně se s ním musí počítat. Co ukázaly první dva zápasy s Německem (4:6) a Kazachstánem (6:2)? V prvé řadě to, že pro výraznější úspěch bude třeba více práce, pokory a správně nastavených hlav. Což se týká především dvacetileté hvězdy Juraje Slafkovského.

Jeho zbytečné gesto proti Kazachům se na sociálních sítích propírá zleva, zprava. Stále teprve dvacetiletý mladík, jednička draftu 2022, po strkanici u brány rozpumpovanému soupeři ukázal: „Nebreč a podívej se na skóre.“ Zbytečné. Což také sám dodatečně uznal. Věděl, že si gesto mohl odpustit.

A to je první krok k úspěchu.

Správně nastavená hlava je v každém sportovním odvětví klíčová. Od šachů po vzpírání. Bez vyladěné psychiky není moc šancí na velký úspěch. Emotivní reakce košického rodáka, který v sezoně 2018/19 oblékal i mládežnický dres hradeckého Mountfieldu, se dá pochopit. Dlouhodobě je pod obrovským tlakem. Už teď se od něj čekají velké věci. Není divu, ve dvaceti je už na svém třetím mistrovství světa a k senzačnímu slovenskému bronzu na olympiádě 2022 přispěl sedmi góly v sedmi zápasech!

Hokejově má v sobě Slafkovský velké věci. Je silný, gólový, skvěle čte a vidí hru. Ukáže to i na aktuálním šampionátu, o tom není sporu. Je to hráč budoucnosti. Extrémnímu tlaku a velkým očekáváním musí čelit i v Montrealu. Není moc dalších štací, kde by byl hokej pod větším drobnohledem a hráči ve větším presu. Fanoušků i médií. A Slafkovský si vede velmi dobře. Ve své druhé sezoně v NHL se dostal na parádních 50 bodů (20+30) z 82 zápasů.

Navíc není na všechno zdaleka sám. I na tomto šampionátu má kolem sebe hromadu zkušených mentorů. Ať už v kabině, nebo na trenérské střídačce. Kanadský matador Craig Ramsay má pořád velkou autoritu a auru. Když říká, že (nejen) se Slafkovským už měl několik rozhovorů k tomu, aby se soustředil na čistě hokejové věci, má to svoji váhu.

„Není to jen o něm, máme i další hokejisty, kteří hrají na hranici. Emoce musíme kontrolovat tak, aby vylučovali soupeře a ne nás,“ nabádá Ramsay. Pokud si tohle slovenští borci, včetně Slafkovského, vezmou k srdci, mají solidní šanci. Pochopitelně se to týká i zbytečných debat s rozhodčími a reakcí na jejich výroky.

První zápasy ukázaly, že se střílením gólů by Slováci na šampionátu problémy mít neměli. Byť tedy na opravdu silné soupeře teprve narazí. Hodně napoví už dnešní střet s našlapanými Američany. Co musí výrazně utáhnout – je defenzíva. Celého týmu.

A to se týká především útočníků. Jejich práce dozadu musí být ještě zodpovědnější a kompaktnější. Zbytečných ztrát kotoučů při lehkovážné rozehrávce, nebo při riskantních krosech na hranici středního pásma, je pořád dost. Proti silným rivalům by takto neměli šanci.