Rodina, nákupy i pivo? Kouč Rulík není »policajt«: Nic nezakazujeme!

Zlatá generace českého hokeje nebyla svatá! Při mistrovství světa některé ranní tréninky hodně bolely. Jak svodům domácího turnaje odolává parta trenéra Radima Rulíka (58)?

Nebudeme si nic nalhávat, úspěšný tým se tvoří i mimo led. Proto vám šampioni Patera, Ručinský a další potvrdí: „Občas jsme to přepískli. Nebyli jsme žádní svatoušci!“ Když měli Češi během MS den nebo ještě lépe dva volno, dokázali se utrhnout ze řetězu.

Sami proti sobě

Letos mají hokejoví reprezentanti navíc všechna lákadla v hlavním městě přímo pod nosem. Nedělní Den matek, kdy si po dvou utkáních s Finskem (1:0sn) a Norskem (6:3) dali »voraz«, byl prvním testem odolnosti. Sparťan Kempný či brněnský Flek spěchali za rodinou, trojici Voženílek, Stránský a Tomášek potkal Blesk cestou na nákupy u O2 areny.

No a co to jedno pivo (třeba na pokoji u masérů), bez něhož se zlatí hoši dřív neobešli? „Je jiná doba, třeba v roce 1996 pár kluků v extralize kouřilo. Dneska o nikom nevím,“ řekl Blesku kouč Rulík, který nepůsobí u národního mužstva jako »policajt«.

„Byli jsme s klukama ve Finsku na obědě, a kdyby si dali malé pivo, tak bychom neřekli ani popel, ale oni neměli ani kapku alkoholu! My jsme jim přitom nic nezakazovali. Vědí, že životospráva v téhle konkurenci hraje obrovskou roli. Něco jsme si k tomu před startem řekli, ale věřím, že žádný exces nebude. Myslím, že by kluci šli sami proti sobě,“ zdvihl přesto varovný prst šéf trenérského štábu.

Kdy je večerka?

Vyčůrat, pomodlit a spát? Ne, tak to u českého hokejového družstva neplatí. Ale nikdo z Rulíkových svěřenců volnějšího režimu nezneužívá. Podle informací Blesku nemá tým stanovenou žádnou večerku. „V neděli se všichni sešli v 19:00 na společné večeři na hotelu,“ pochvalně sdělil mluvčí Ondřej Kalát.