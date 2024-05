Nečas skóroval, ale Carolina v play off končí. Přijede na MS? Hronek slaví

Carolina s Martinem Nečasem v sestavě prohrála doma 3:5 s New York Rangers a vypadává z play off NHL. Canes nepomohl ani gól Martina Nečase, který by tak mohl být teoreticky volný pro domácí šampionát. Otázkou je, zda by prošel zdravotní prohlídkou, navíc mu končí smlouva. Důležitý krok k postupu do dalšího kola udělal Vancouver s Filipem Hronkem. Po vítězství 3:2 nad Edmontonem vedou Canucks stejným poměrem celou sérii a od postupu mezi nejlepší čtyřku letošního play off je dělí jediná výhra.