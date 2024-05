Pedant na detaily, co umí Michigan. Dostál je budoucnost Ducks i nároďáku

Po zápasech Lukáš Dostál vypadá, že ještě chytá. Nepadají z něj fórky, pořád je soustředěný. Český brankář patří na startu MS k největším hvězdám turnaje. Jaký je? Co všechno dovede? Je to gólman, který umí „Michigan“. Ne chytat, ale dát vychytávkou pro šikuly gól! Ve 23 letech chytá za Anaheim, posouvá se každý rok. „Maximálně se snaží využívat každou část těla a nedělat pohyby navíc,“ rozebírá jeho styl trenér Jiří Sklenář, který s ním spolupracuje od sezony 2016/2017.

Na konci českého tréninku si David Tomášek rovná puky do levého kruhu na vhazování a přes šířku hřiště nahrává na druhou stranu spoluhráči, aby parťák pálil rány z první do prázdné brány.

Počkat, tady něco nehraje. Borcem, který se napřahuje a střílí, byl totiž brankář Lukáš Dostál.

V betonech, s brankářskou hokejkou, v kompletní výstroji ládoval jeden puk za druhým pod horní tyč. „Jasně, tohle Dosty má a baví se tím,“ usměje se trenér gólmanů Jiří Sklenář, který s ním spolupracuje už od dob, kdy se potkali v Kometě v sezoně 2016/2017. Kouč nyní pracuje s brankáři v Přerově, s Dostálem jsou v kontaktu dál. Než se brankář připojil k reprezentaci, šli spolu dvakrát na led.

Dobře ví, čím je talent Anaheimu výjimečný, co mu sedí a co ne. Takže golfáky po tréninku? Žádná blbost, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Jedná se o dobrý trénink pro brankáře. Kolikrát vám puk přijede tak, že ho nemůžete zastavit, ale potřebujete ho trefit z první. Je jedině plus, když to brankář umí, navíc Dostyho tohle baví,“ vysvětluje Sklenář.

Gólman po bombách z voleje vytasil další perlu. S hokejkou opravdu umí, za moment své dovednosti piloval na „Michiganu“. To znamená, že naberete puk za brankou na čepel a házíte ho kolem tyče do sítě. „Před mistrovstvím mu přišly nové hokejky, ale nešel mu s nimi Michigan. Tak řekl, že je nechce a nechal si staré,“ přikývne kouč brankářů, že přesně ví, o čem je řeč.

Co se týká hlavní pracovní činnosti, tedy chytání puků, je Lukáš Dostál pedant na detaily. „Není žádný obr, což si sám uvědomuje. Maximálně se snaží využívat každou část těla a nedělat pohyby navíc. Když ho porovnáte třeba s Petrem Mrázkem, rozdíl tam je vidět dost,“ přibližuje jeho chytání Sklenář.

Všimněte si, Dostál nedělá pohyby navíc, nelétá v bráně. Současně mu málokdy kotouč vypadne, což není kategorie zákroku „dobře to dopadlo“, ale jasný záměr. Neustále se zlepšuje, z Komety odešel do Finska, kde se prosadil v Ilvesu Tampere, pak zářil na farmě Anaheimu, teď se posouvá v NHL.

Ducks mají mladý tým, který by do tří let měl patřit už do play off. Mraky talentu, který se musí jen zklidnit. Brankář, který se posouvá každou sezonu, sem dobře pasuje.

Pracovní morálkou, silnou psychikou a akcentem na nejmenší detaily může připomínat Henrika Lundqvista. Možná i tím, že nemůže sázet na nejvyšší postavu v lize. Švédský fantom měří 185 cm, Dostálovi server eliteprospects uvádí výšku 188 cm. „Chce být perfektní. Nese si v sobě tohle už z rodiny, když se něco dělá, tak na sto procent. Není největší, nejsilnější, ale technicky je na tom fantasticky a tady se bude pořád zdokonalovat,“ věří Jiří Sklenář.

Zamlouvá se mu, jak čaroděj z Bedřichovic, což je malinká vesnička kousek od Brna, jde postupně nahoru: „Dosty ví, že se potřebuje zlepšovat každou sezonu, nikdy nebyl nastavený ve stylu, že teď vystřelím a všechno bude happy. Uvědomuje si, jak musí pracovat každý den. Zapracoval na kondici, na svalové hmotě, je teď daleko mohutnější než dřív.“

Celkem pikantní je, že v organizaci Ducks působí i Tomáš Suchánek, brankář, který vychytal stříbro na MS do 20 let v roce 2023. Pochází z Přerova, takže s ním právě Sklenář také pracuje. No a Suchánek (21 let) s Dostálem (23 let) jezdili na kempy současného kouče reprezentace Ondřeje Pavelce, kde spolu měli i pokoj. Mají k sobě blízko už dlouho.

Mladšímu Suchánkovi se hodně líbilo Dostálovo nastavení, jeho cesta, práce i chytání. Spojuje je toho hodně, teď i smlouva v Anaheimu, i když Suchánka čeká ještě dřina na farmě, aby nakoukl do NHL. Ovšem dost se jeho cesta podobá Dostálovi. Všechno postupně, žádný stres.

Jen zarazilo, že ho nikdo nedraftoval. Ukázal dva skvělé turnaje U20 a nic. „My to v Evropě třeba tolik nechápeme, ale v Americe řeší primárně opravdu parametry. Hodně klubů se dívalo na to, že když brankář nemá výšku 6,3 stop (192 cm), tak je vůbec nezajímá, Suchoš je na 6,2 (188 cm). Najdete pořád dost organizací, které razí cestu, že když je brankář velký, chytat ho naučí. V Evropě je to spíš opačně, primárně řešíte, co brankář umí a parametry jsou na druhém místě,“ vysvětluje trenér gólmanů.

Jen víte, co se říká. Všechno zlé se může otočit, když problémům dovedete nakopat zadek. „Nebylo to příjemný, ale ve výsledku to Suchošovi pomohlo. Svoji pozici si vychytal a doslova vydřel,“ přikývne Sklenář. Třeba už brzy budou v Anaheimu chytat dva Češi, kteří mají svého trenéra v Přerově.

Poslední tři sezony Lukáše Dostála