Rozbor, jak vypadají české formace na MS: Démon Palát, dva útoky jdou dolů

Útok, který zatím herně nejvíc dominuje! Celkový poměr očekávaných gólů u nich vyskočil na 63,45 %. Hodně práce jde za Ondřejem Palátem, který je nejlepším hráčem týmu v chystání palebných pozic pro své spoluhráče. Když si připočtete, že umí dostat kotouč do ofenzivní zóny, dobře bránit, může se jevit jako ideální parťák pro Davida Pastrňáka, kdyby v NHL vypadl. Protože pokud se jeho kvalita nahrávek spojí s kvalitním zakončením, Česko by získalo velmi silnou zbraň. Druhá lajna hraje stabilně dobře. I když měla „nejhorší“ zápas proti Norsku, stejně měla vyšší podíl očekávaných gólů než inkasovaných (0,29:0,26)

4. útok: Beránek- Kondelík-Flek

bilance gólů: 2:3

bilance očekávaných gólů: 1,53:1,21

poměr očekávaných vstřelených gólů: 55,84 %

Téměř v každém zápase dostávají nejmenší čas na ledě. Výjimkou bylo pouze utkání proti Norsku, kdy měli víc prostoru než třetí formace. Trenéři tady správně trefili, že jsou na vlně, Kondelík a spol. hráli i podle dat nejlepší zápas na turnaji. Jejich poměr očekávaných vstřelených gólů vyskočil na 80,9 %. Čtvrtá formace výborně šlapala i proti Finům při prvním vystoupení na turnaji (očekávané vstřelené góly 74,19 %). Jen tady platí to samé, co u předešlého útoku, v posledních dvou utkáních je soupeř přehrával. Když šli na led proti Švýcarsku i Dánsku, dostali se do pasivnější role. Je to taky jediný útok, který má negativní gólovou bilanci.