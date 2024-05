Nečas má po sezoně. Sedne na letadlo do Prahy? Lener: Pro nás ideální hráč

V pátém zápase gólem a asistencí ještě odvrátil konec sezony. V šestém otevřel skóre. Carolina však nakonec padla s New York Rangers 3:5 a je z kola venku. Co to znamená? Martin Nečas je volný pro mistrovství světa v Praze a mohl by posílit český tým. Hodí se stoprocentně. „Pro pojetí našeho týmu ideální hráč, protože je komplexní. Není extra střelec, ale vidí dobře hru, tvoří, pomohl by určitě na přesilovkách,“ míní bývalý kouč reprezentace Slavomír Lener.

„Doufám, že z play off nevypadneme. Jinak jsem domluvený s trenérem reprezentace, že pokud bychom skončili, další den sedám na letadlo a mířím do Česka,“ přiznal Martin Nečas ještě před play off. V NHL prožil svou druhou nejúspěšnější sezonu. V základní části byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu s 53 body (24+29) v 77 zápasech. V jedenácti utkáních play off si připsal 9 bodů (4+5).

„Třeba ve čtvrtém utkání proti Rangers nebodoval, přesto byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, což svědčí o tom, že pracuje pro mužstvo. V zámoří tohle oceňují. Jsem přesvědčený, že by to ocenili i naši trenéři a náš tým. Nečas je kluk, který ještě před play off řekl, že je připravený pomoct, pokud jeho tým neuspěje,“ připomíná Lener.

I přesto, že 25letému rodákovi z Nového Města na Moravě končí dvouletá smlouva