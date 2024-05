Pastrňák po příletu do Prahy: Byly problémy, v klubu moc radost neměli

Jaký byl let do Prahy?

„Byly trošku komplikace s rodinkou, která musela přebookovat let, přiletí později. Jinak jsem rád, že jsme se sem dostali, celkově v pohodě.“

Zvládnete rovnou naskočit do hry?

„Nemám s tím problém. Samozřejmě dostat se zpátky do zápasového tempa po jednom tréninku nebude nic příjemného, snad to zvládnu. Ani nevím, kdo přesně za Kanadu hraje, ale pár zápasů jsem viděl, hodně jim to bruslí, bude to dobrý zápas. První místo v tabulce je k mání, čekám kvalitní hokej.“

Z tréninku se zdá, že byste mohl nastoupit s Ondřejem Palátem . Co si o tom myslíte?

„Vám se zdá? (směje se) Palič je velmi zkušený veterán, má dva Stanley Cupy v NHL. Kdyby tam byl... Už jsem měl s ním šanci být na Světovém poháru, vím, jak strašně je chytrý, bojuje, je skvělým hráčem, ťuknete si to s ním. Souhra nebude problém.“

A jak se tváříte na možnou spolupráci s Romanem Červenkou ?

„Všichni víme, že s Červusem souhra je, nebylo by to nic nového. Víme, co od sebe očekávat. Totéž k Paličovi, oba hrají výborně. Celkově se snažím přistupovat k hráčům v lajnách stejně, za mou kariéru se jich protočilo hodně, nemám s tím problém. Jsou to příjemné starosti. Máme tu spoustu dobrých hráčů...“

Jak jste na dálku navnímal fanoušky?

„Co jsem zapl televizi, atmosféra je neskutečná. Sledoval jsem to jedním okem, ale je to neuvěřitelné. Celkově mistrovství světa lidi probudilo. Hokej je na prvním místě, hrozně moc se těším. Ani nevím, kdy jsem hrál naposledy v Česku a před rodinou.“

Přijali v klubu, že jste chtěl jet na šampionát?

„Samozřejmě moc radost neměli. Hokeje bylo hodně, zápasů spousta. Nelíbilo se jim to, ale chápali. Přece jen jsem jim říkal, že by pro mě bylo těžké nepřijet, i kdyby šampionát nebyl v Česku. Letos to pro mě bylo ještě lukrativnější.“

Už vyhlížíte možného soupeře pro play off?

„Musíme se soustředit na přítomnost, nekoukat se daleko. Máme zápas s Kanadou, první místo v tabulce může být naše. Zůstaneme v daném momentu, nebudeme se teď koukat na čtvrtfinále. To je hloupost.“

Měl jste nějaké pochybnosti, říkal si, jestli přijet?

„Chtěl jsem přijet. Někdy jsou komplikace, nikdy nevíte... Ale určitě bylo hodně otazníků, které musely být zodpovězené.“

Třeba váš zdravotní stav?

„To bych nechtěl řešit. Můžeme se pobavit po mistrovství, ale kdybych necítil, že můžu týmu pomoct, nebyl bych tady.“

Anketa Získají čeští hokejisté na domácím MS 2024 medaili? ANO NE