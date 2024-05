Kanadská párty před Čechy, Vrána je potkal v centru: Jak přejetí vlakem

Kanadská motivace na světových šampionátech? Kromě obvyklého útoku na zlaté medaile také pohoda a užívání si pořadatelského města. Hlavně mimo okolí ledové arény. A v tomto ohledu je letošní Praha obzvláště lákavá. Své o tom ví expert deníku Sport a speciální host iSport studia během úterního duelu s Javorovými listy Jakub Vrána, jenž se do nominace na MS tentokrát nevešel, zato se v průběhu turnaje už stihl setkat s kanadskými spoluhráči ze St. Louis. „V noci na úterý jsem potkal pár kluků a dnes hrajou. Zatím dobrý. S Coltonem Paraykem jsme byli na kafi a viděli jsme nějaké jeho spoluhráče. Vypadali, jak kdyby je přejel vlak,“ smál se 28letý forvard a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018. Kanada i přesto dokázala český národní tým porazit 4:3 v prodloužení a potvrdit konečné první místo v základní skupině.

Tohle by u trenérů českého nároďáku asi neprošlo. V noci „řádit“ ve městě, vyzkoušet pár místních barů, prošvihnout večerku a druhý den v pohodě nastoupit v zápase na mistrovství světa? Pro Kanaďany žádný problém. Borci z NHL si v Evropě užívají tzv. offseason a Praha je v tomto ohledu tradičním lákadlem. V přístupu vyslanců obou zemí vidí Jakub Vrána zásadní rozdíl.

„Ať už se šampionát koná kdekoli, Češi jedou vždy udělat úspěch. Američané s Kanaďany si vezmou na turnaj rodiny, berou to trochu jako dovolenou, jdou si užít město. Zároveň ale výsledky mají, což je trochu smutné,“ povzdechl si Vrána. „Až přijde čtvrtfinále, tak už zůstanou na hotelu a začnou to brát vážněji. V noci na úterý jsem třeba potkal pár kluků, ale proti nám to zvládli dobře,“ usmál se.

„Setkal jsem s Coltonem Paraykem, napsal mi. Počkal jsem, až nebudou mít trénink, má tu bráchu, přiletěl mu strýc. Prošli jsme se po Praze, dali kafe, pak jsme šli do restaurace. Viděli jsme i jeho spoluhráče, kteří byli úplně hotoví. A pak hrají proti nám, takže slušné. Profesionální sportovci sice vědí, jak se připravit na zápas, ale fakt si to užívají. Zatím jim to funguje, vyhrávají,“ popisoval bronzový medailista z roku 2022.

Helsinskými nálevnami naopak nebrázdil Radek Duda při své účasti na MS 2003. „Měl jsem na pokoji mladého Hudyho (Jiří Hudler – pozn. red). Staral jsem se o něj, měli jsme zábavu, vzpomínám na to dodnes. Kapitánem byl Albi Reichel a nejenže by nás nikam nepustil, ale ani jsme o tom nepřemýšleli. Povídali jsme si, jednou jsme šli do centra Helsinek, něco si tam koupili a řešili holky,“ zavzpomínal někdejší hokejový bouřlivák.

Ale zpátky k hokeji. Kanada netradičně přivezla hned dva gólmany z jednoho klubu, a to Joela Hofera s Jordanem Binningtonem ze St. Louis. „Binr je hubenej, vysokej, dobrej kluk, ale hlavně agresivní brankář. Nebojí se rozehrát puk, nebo vyjet proti hráči. Je rychlej, přestože na trénincích je takový lážo, plážo. V zápasech je úplně jiný. Ostatní gólmani v NHL dávají přípravě sto procent, naopak Binr si trénink udělá podle sebe, nedohrává dorážky a pak v zápase přijde dorážka, vypadá to na jasný gól a on tam je. Každý gólman je jiný, zase jinému jsem nemohl pálit nahoru, jinak po mě začal střílet puky,“ zamyslel se Vrána. Tak jako tak, Binnington Čechy nakonec vychytal a přispěl k dvoubodové výhře po prodloužení.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 7 5 2 0 0 32:18 19 2. Švýcarsko 7 5 1 0 1 29:12 17 3. Česko 7 4 1 2 0 26:14 16 4. Finsko 7 3 0 1 3 21:14 10 5. Rakousko 7 2 0 1 4 21:29 7 6. Norsko 7 2 0 0 5 15:25 6 7. Dánsko 7 2 0 0 5 15:29 6 8. Velká Británie 7 1 0 0 6 12:30 3