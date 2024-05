Červenka myslí na den D: Necháme tam duši. Co souhra s Pastrňákem?

Když jste vyrovnal na 3:3, hala málem spadla a vy skoro udělal díru do mantinelu. Chvíle za všechny peníze?

„Kolik bylo do konce, minuta? Strašně příjemný pocit vyrovnat chvíli před koncem na 3:3 s Kanadou. Lidi jsou tady skvělí, jen fakt škoda prodloužení, momentum bylo na naší straně, ještě jsme šli do přesilovky. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.“

Přesilovku v prodloužení jste hráli díky tomu, že jste ujel Duboisovi. Nádrž je pořád plná, když mu mizíte i po celém zápase?

„Hlavně je to strašná škoda, že mě fauloval, věřil jsem si. (usměje se) Věděl jsem, že puk skočí, mohl bych ujet. Mrzí mě, že jsme dostali pak gól trochu hloupě v přesilovce 4 na 3. Je to škoda, když vidíte, jaký byl průběh zápasu, když prohrajeme takhle.“

Probíhalo na lavičce, jestli neodvolat brankáře i za stavu 3:3? Ještě jeden gól do konce základní části a vyhráli byste skupinu.

„Nic takového jsem nezaslechl.“

Herně jste působili s Kanadou vyrovnaně. Je tohle dobrý signál pro čtvrtfinále?

„Máme tým, že bychom se nikoho bát neměli. Je tady hodně skvělých mužstev, ale my taky máme skvělý mančaft, charakterově výborné kluky. Všichni tam ve čtvrtfinále necháme duši.“

Dostal jste k sobě Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou. Cítil jste na nich, že se potřebují nejdřív rozjezdit a srovnat se s ledem?

„To by vám řekli spíš oni, ale oba jsou skvělí hráči, o Pastovi není potřeba mluvit. Nástup měli hodně těžký, protože takový soupeř vám nedá šanci v každém střídání. Musíte být trpěliví a čekat, kdy možnosti přijdou, pak si po nich jít. Doufám, že ve čtvrtek odehrajeme všichni nejlepší zápas.“

Takže si i teď se spoluhráči sednete na hotel a budete si malovat různé situace, abyste si do detailu vysvětlili, co na ledě dělat? Trénink máte s hráči Bostonu už jen jeden.

„Taky, ale hodně věcí jsme už řešili, buly a další detaily. Jen zatím narychlo. Kluci jsou tady chvíli, není to jednoduché. Věřím, že to na příští zápas všechno naladíme.“

Proti Kanadě jste posbíral dva body a v reprezentačním bodování jste předskočil Jaromíra Jágra. Je tenhle milník aspoň drobná radost?

„Jarda občas přijde, tak třeba něco řekne. (usměje se) Ale na tohle není teď nějak prostor, možná s ním v nějakém vtipu leda. Od středy začíná příprava na čtvrtek, kdy nás čeká klíčový zápas. Hlavně, ať ho vyhrajeme a jsme tady do neděle.“

Body na MS

Roman Červenka: 76 (27+49)/94 zápasů

Jaromír Jágr: 75 (35+40)/80 zápasů