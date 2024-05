Zase Pastrňák, stejný směr, ale jiná cesta. Tým dokáže jeho body nahradit

David Pastrňák se žene k hrdinovi Lukáši Dostálovi po vychytání postupu do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté se ze střídačky řítí slavit postup do semifinále • Michal Beránek / Sport

Nejkrásnější zpráva o českém národním týmu zní: dostal se do semifinále a David Pastrňák nemá ani bod. Může to znít jako protimluv, ale není. Kouzlo právě spočívá v tom, že klíčový zápas vyšel i bez toho, aby nejlepší český hokejista posledních let zlomil ve čtvrtfinále soupeře. Reprezentace si po dvou letech zahraje o medaile a k velkému víkendu došla jinou cestou než posledně.