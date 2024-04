Florbalový boj po epickém hokeji: dvě hodiny spánku i strach. Ale povedlo se!

Když v útrobách O2 areny sledoval, jak se infarktové sedmé semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem sune do dalšího a dalšího prodloužení, měl z toho těžkou hlavu. „V životě jsem nedostal tolik zpráv. Ani k narozeninám,“ reaguje Roman Urbář, šéf organizačního výboru BigBoard Superfinále. Spal necelé dvě hodiny, ale v neděli ráno spolu se svými spolupracovníky z Českého florbalu mohl vyslat do světa uklidňující zprávu: „Stihli jsme to!“ Největší česká hala, už ve florbalovém hávu, otevírá brány v deset hodin. Hlavní zápasy jsou na programu ve 14 a v 17.30 hodin.

Už pár desítek minut po zápase se Urbář, jinak marketingový šéf Českého florbalu, převlékl do tepláků a šel pomoct.

S desítkami dalších lidí vlítl na akci kulový blesk: Z hokeje na florbal!

Extraligové semifinále začalo v jednu hodinu, skončilo až v čase 121:46. Zkraje čtvrtého nastavení. Tedy okolo půl sedmé večer.

V tu dobu měl za sebou Urbář hororové hodiny. I když byly jasně narýsované scénáře, co dělat v případě nastavení, přesto byl nervózní z toho, aby se všechno stihlo. Absolvoval řadu jednání s vedením Sparty i O2 areny, ale během nervydrásajícího sedmého semifinále stejně počítal na hlavě další šediny.

„Zápas jsem logicky prožíval. Byl jsem na jednom místě se zástupci O2 areny. Po každém prodloužení jsme si dělali taktickou poradu, na níž jsme řešili, co v rámci harmonogramu změníme, jaké jsou priority a jak budeme postupovat,“ popisuje Urbář krušné chvíle.

Hned hodinu poté, co nastavení rozsekl třinecký útočník Miloš Roman, už začala přestavba. V době, kdy se třinečtí hráči ještě svěřovali novinářům se svými vítěznými pocity, už dělníci na plochu začali pokládat desky na ledovou plochu.

„Museli jsme udělat pár ústupků vůči jinak standardnímu setupu, zejména co se týká zakrytí plochy. Byli jsme nuceni oželet jednu izolační vrstvu, jejíž instalace by přeměnu ledu na florbalové hřiště natáhla o několik dalších hodin, což bychom do otevření nezvládli,“ popisuje Urbář.

„Měl jsem proto obavy o to, aby se nám během instalace povrchu nezačala na něm a v jeho okolí srážet voda, což by výrazně omezilo a zpomalilo přípravy kolem plochy do doby, než by se vyladila teplota v hale,“ odhaluje šéf organizačního výboru další zádrhel.

Jenže vyřešili ho. Stejně jako všechny další.

„Fanoušky mohu uklidnit, že to odpálíme a bude to skvělý zážitek. Zároveň půjdeme do rizika, že některé prvky budeme muset jet naostro,“ vysvětluje Urbář, že nebylo tolik času jako vždycky veškeré prvky divácké show doladit.

I tak ale děkuje všem, že se to podařilo. Florbal je ready na svůj nejdůležitější den v tuzemské sezoně. Čeká návštěvu až 13 tisíc fanoušků.

„Věřil jsem jak O2 areně, tak i našemu týmu a jsem moc rád, že jsme to zvládli a ze své pozice bych chtěl všem zúčastněným moc poděkovat,“ dodává Urbář.

Superfinále bude nejenom o zápasech, ale hlavně o doprovodném programu. Chystá se BigBoard Pre-Game show, střela přes celé hřiště o sto tisíc korun, autogramiády, vystoupení DJ Roxtar.

Hlavní program zajistí zápasy o titul. Mezi ženami se o něj utkají Chodov a Vítkovice (od 14 hodin), mezi muži obhájci zlata Tatran a Mladá Boleslav (od 17.30).

Florbal má oproti hokeji jednu výhodu. Nehraje se nekonečné prodloužení! Takže pokud je remíza, po deseti minutách následují nájezdy.

I tak by si fanoušci měli užít báječné odpoledne.

Akce kulový blesk se zdařila.