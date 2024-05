Švýcar s českými kořeny Fiala: Před fanoušky se kvůli prohře rozbrečel!

Stejně jako před šesti lety, i nyní musel smutně koukat, jak zlaté medaile nasazují na krk soupeři, zatímco on má „jen" stříbro. Letos to navíc pro hvězdného útočníka Kevina Fialu (27) bylo o to pikantnější, že se z titulu mistrů světa radovali čeští hokejisté. Tedy zástupci země, ze které pocházejí jeho rodiče. Smutným emocím se neubránil ani poté, co se setkal s fanoušky...

Déjà vu jako ze zlého snu. To si prožil forvard švýcarské reprezentace Kevin Fiala, když se podruhé ve své kariéře musel smířit s druhým místem v rámci mistrovství světa, které se letos konalo v Praze a Ostravě. Před šesti lety takhle smutnil po prohře 3:2 po samostatných nájezdech se Švédy. Letos je to o to palčivější, protože musel sledovat radost českých hokejistů. Právě z Česka pochází jeho rodiče.

A tak zatímco Češi křepčili s pohárem pro vítěze v Praze na zaplněném Staroměstkém náměstí, švýcarský výběr se sešel s fanoušky v Klotenu, konkrétně v tamní hale. Když se ke slovu dostal Fiala, emoce s ním pořádně zacloumaly. „Po finále jsem byl hodně smutný. A když to tady teď vidím znovu, strašně to bolí,“ prohlásil jeden z elitních hráčů Los Angeles Kings. Fiala byl tak zdrcený, že ho musela utěšovat další hvězda nároďáku Nico Hischier.

Z osobního hlediska ale prožila jedenáctka draftu 2014 velice vydařené mistrovství. Na šampionátu získal Fiala 13 bodů (7+6) v osmi zápasech, přičemž první bod zaznamenal ve skupině proti Česku, když gólem pomohl k výhře 2:1, o které rozhodly až nájezdy. Celkově obsadil v produktivitě MS třetí místo i přesto, že první dva zápasy chyběl v sestavě. Tohle umístění by ale zcela jistě vyměnil za zlatou placku.