ANKETA: Který z českých titulů na MS je nejcennější? Hlasujte pro ten svůj

Od zlaté Prahy uplynulo tehdy jedenáct let bez nejcennější medaile. V brankovišti si skvěle vedl nakonec nejlepší gólman turnaje Roman Turek, do defenzivy výborně zapadla dvojice nováčků z NHL M. Sýkora, Neckář. Kapitán Robert Reichel umně řídil kabinu a na ledě začala řádit „blue line“ Vejvoda, Patera, Procházka, skvělé momenty měl i Robert Lang. Češi nebyli poraženi, jediný bod ztratili při trápení s Nory.

Mít v čerstvé paměti Nagano a dva světové tituly? Získáte pocit, že jste neporazitelní. Tehdy jste věřili, že národní mužstvo nic nezastaví. Zatímco druzí v klíčových momentech spadli do nejistoty, Češi pojali nastavené bitvy jako velkou výzvu. A vždy z nich vyšli jako triumfátoři. V semifinále proti Sundinově Švédům vyhráli na nájezdy, ve finále David Moravec po přihrávce Pavla Patery dokonali památný zlatý hattrick. Něco, co na hokejovou scénu přišlo poprvé od přelomu 70. a 80. let, kdy vládla mašina SSSR.

Akutní hrozbu neúčasti ve čtvrtfinále Růžičkovi chráněnci odvrátili výhrami nad Lotyši a Kanaďany. Češi chytli dech a na platformě obrovského vzdoru proti nedůvěře vybudovali silný příběh odhodlání a ochoty padnout za kamaráda vedle sebe. Gól „Rachna kachna“ a nájezdy proti severským týmům v play off se zapsaly do všech srdcí. Úžasně odfárané finále proti na papíře dokonalé ruské mašině podtrhlo neuvěřitelnou story o nesrazitelných bojovnících.

MS 2024 - Praha, Ostrava

Díky fantomovi Lukáši Dostálovi si mužstvo vypracovalo solidní sebevědomí do play off. Těsně před ním dorazila klíčová injekce v podobě tria Nečas, Pastrňák, Zacha. Zásilka ze zámoří extrémně zvedla jakost týmu. Na vlně neuvěřitelné fanouškovské podpory se v transu hrající hokejisté dostali zdárně až do zlatého cíle. Finálová výhra nad Švýcary? Krása. Semifinále se Švédy? Tučný zápis do dějin celého českého sportu. Epochální vítězství 7:3 muselo uhranout všechny.

Pořadí: 1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. USA, 6. Německo, 7. Slovensko, 8. Finsko

základní skupina: Finsko 1:0n, Norsko 6:3, Švýcarsko 1:2n, Dánsko 7:4, Rakousko 4:0, Velká Británie 4:1, Kanada 3:4p

čtvrtfinále: USA 1:0

semifinále: Švédsko 7:3

finále: Švýcarsko 2:0

ČESKO: Dostál, Mrázek, Vejmelka – R. Gudas, Krejčík, D. Špaček, Kempný, Kundrátek, Rutta, Hájek, Ščotka – Pastrňák, Zacha, Palát – Nečas, Kämpf, D. Kubalík – O. Kaše, L. Sedlák, Červenka – M. Stránský, Tomášek, O. Beránek – Kondelík, Voženílek, Flek. Trenéři Rulík, Kalous, Židlický, Plekanec a Pavelec.