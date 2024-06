Macháč při zápase křičel na trenéra Vacka: Nedostaneš žádný peníze!

Předváděl skvělou hru a trápil ruskou superstar, ukázal ale také svoji horší stránku. Český tenista Tomáš Macháč v zápase s Daniilem Medveděvem nezvládl emoce a po zkažené smeči se pustil do trenéra Daniela Vacka.

Macháč držel s vítězem US Open z roku 2021 krok, v počtu vítězných míčů dokonce Medveděva předčil 57:53. První set prohrál v tie-breaku, druhý v koncovce. Ve třetí sadě využil slabší chvilku favorita a snížil. Ve čtvrté sadě ale nevyužil vedení 1:0 s brejkem, o náskok hned přišel a v koncovce ztratil servis ještě jednou.

Litoval několika nevyužitých smečí, například té za stavu 4:5 a 30:30, po níž nabídl Medveděvovi mečbol. „Nebyly lehké, ale i tak bych je měl dát. Potrénujeme to a příště se to nestane," podotkl po zápase už klidný partner tenistky Kateřiny Siniakové.

„Nedostaneš žádný prize money. Za co bys měl dostat peníze. Smeče vůbec netrénujeme. To mám zase s něčím přijít já?" křičel na tribunu Macháč. Zdálo se, že terčem jeho výlevu je jeho trenér Daniel Vacek, který nyní řeší problémy s policií, protože figuruje jako obviněný v kauze tenisového bosse Ivo Kaderky.

V pozápasovém rozhovoru to ale Macháč zlehčoval. „Nadával jsem všeobecně na lavičku. Člověk na kurtu prožívá strašně moc stresu a potřebuje ho ventilovat. Rozhodčímu nadávat nemůžete, protože dostanete pokutu. Jít proti soupeři taky nejde. Takže už zbývá jenom tým. Oni chápou, že je lepší pustit emoce ven, než je držet v sobě. Neberou to osobně. Cokoli, co se řekne v emocích na kurtu, nikdy tak člověk nemyslí,“ vysvětloval pro iSport.