Krásné dětství vítězky French Open Valentové: Dojemné gesto pro Plíškovou!

Na tento úspěch jen tak nezapomene. Tereza Valentová (17), jedna z nejtalentovanějších tuzemských tenistek současnosti, dokázala vyhrát české finále a získala tak juniorský titul na Roland Garros. Je zde ještě ale další věc, na kterou určitě nezapomene. V dětství totiž udělala nádherné gesto pro hvězdnou kolegyni Karolínu Plíškovou (32)!

Českým juniorkám se na French Open v posledních letech pořádně daří. V minulých čtyřech ročnících totiž prestižní pařížský turnaj ovládly hned tři. V roce 2021 Linda Nosková, o rok později Lucie Havlíčková (obě 19) a nyní Tereza Valentová, která ve finále zdolala krajanku Lauru Samson (16). Havlíčková a Valentová navíc opanovaly dvouhru i čtyřhru. Čerstvá šampionka hraje za TK Sparta Praha, kde v dětství prožila nezapomenutelný zážitek.

O co přesně šlo? Psal se rok 2016, když se Karolína Plíšková chystala na odlet do Singapuru v rámci Turnaje mistryň. Před odletem se ještě setkala s novináři, kterým odpovídala například na to, jak moc si věří na soupeřky či co by považovala za případný úspěch. Najednou se ale před ní objevila malá holčička.

Tou byla devítiletá Valentová, která v ruce držela roztomilou pozornost pro Plíškovou. „Kájo, hodně štěstí. A tady máš želvu pro štěstí," popřála tehdy malá Terezka elitní sportovkyni podle serveru idnes.cz. Jak vlastně tehdy Plíšková na Turnaji mistryň dopadla? V boji o semifinále prohrála s Agnieszkou Radwaňskou (35). Valentové se nicméně začíná dařit. Zkrátka přej a bude ti přáno.