Trénuju jednou, ale delší dobu. „Bucie“ v nové situaci, možná i v příští sezoně

Na vlastní kůži teď poznávám, jaké to je kloubit trénink s rodinou. Náročnější, než jsem si myslela, ale pomáhá mi, že mě tenis baví. V dnešním sloupku popíšu i to, co se trochu změnilo v naší spolupráci s Bethanií (Mattekovou-Sandsovou), se kterou se chystám hrát čtyřhru.