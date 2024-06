České finále juniorek v Paříži ovládla Valentová (17). Slaví i ve čtyřhře

Hráčka TK Sparta Praha Valentová vyhrála juniorku Roland Garros jako třetí Češka za poslední čtyři ročníky. Předloni ovládla v Paříži dvouhru i čtyřhru Lucie Havlíčková, rok před ní uspěla v singlu Linda Nosková. V 70. letech minulého století na Roland Garros triumfovaly v juniorské kategorii Renáta Tomanová, Regina Maršíková a Hana Mandlíková.

Finále singlu s o rok mladší Samson ovládla Valentová za hodinu a 41 minut. Celým turnajem prošla 337. hráčka světa bez ztráty setu. „Dojmy jsou neskutečné. Cítím se hrozně dobře. Když jsem proměnila mečbol, začala jsem brečet. Nevím vlastně proč, asi proto, že to ze mě celé spadlo. Sen se stal trochu skutečností,“ řekla Valentová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

V noci před zápasem se jí o utkání skutečně zdálo. „Měla jsem přesně tu lavičku, kterou jsem měla. V tom snu bylo, že to byl těžký zápas, nakonec jsem vyhrála a lehla si na antuku. Pak jsem si na ni lehla. Sen se stal opravdu skutečností,“ uvedla Valentová.

Do utkání lépe vstoupila a také díky brejku ve druhé hře utekla do vedení 3:0. Samson sice srovnala, v osmém gamu ale znovu přišla o servis a Valentová set dopodávala.

„Takový zápas (proti krajance) je těžký pro hlavu. Jsme ze stejného klubu, trénujeme spolu, ale myslím, že jsem si s tím poradila dobře. S Laurou jsme hrály několikrát, věděla jsem, co od ní čekat a co proti ní hrát. Byl to výborný zápas, byly to nervy. Atmosféra byla neskutečná, na to nezapomenu,“ doplnila Valentová.

Ve druhé sadě nevyužila dvakrát náskok brejku a rozhodlo se až ve zkrácené hře. V ní už finalistka loňské juniorky na US Open Valentová dominovala a vyhrála jasně 7:0. „Pocity jsou neskutečné. To je sen každého vyhrát grandslam, ať už juniorský nebo normální. Tohle je další krok ke zlepšení,“ podotkla Valentová.

Úspěšný den završila v odpolední čtyřhře. Se Slovenkou Jamrichovou zdolaly v roli nasazených trojek ve finále čtvrtý nasazený pár Grantová, Jovicová za 64 minut.

Česko-slovenská dvojice sice ztratila v prvním setu dvakrát náskok brejku, v deváté hře ale prolomila servis soupeřek ještě jednou a ujala se vedení. Druhá sada byla podobná. Také v ní získaly Valentová s Jamrichovou klíčový brejk v deváté hře a zápas zakončily využitým třetím mečbolem.

České a čs. vítězky dvouhry juniorek na tenisových grandslamech 1948 (Wimbledon) Olga Mišková 1972 (French Open) Renáta Tomanová 1975 (French Open) Regina Maršíková 1978 (French Open) Hana Mandlíková 1985 (Wimbledon) Andrea Holíková 1989 (Wimbledon) Andrea Strnadová 1990 (Wimbledon) Andrea Strnadová 1991 (US Open) Karina Habšudová 2002 (Australian Open) Barbora Strýcová 2003 (Australian Open) Barbora Strýcová 2010 (Australian Open) Karolína Plíšková 2010 (Wimbledon) Kristýna Plíšková 2014 (US Open) Marie Bouzková 2021 (French Open) Linda Nosková 2022 (French Open) Lucie Havlíčková 2024 (French Open) Tereza Valentová

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Valentová (12-ČR) - Samson (3-ČR) 6:3, 7:6 (7:0).

Čtyřhra - finále:

Valentová, Jamrichová (3-ČR/SR) - Jovicová, Grantová (4-USA) 6:4, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Bigun (5-USA) - Berkieta (Pol.) 4:6, 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Budkov Kjaer, Schwärzler (1-Dán./Rak.) - Ciná, Sakamoti (2-It./Jap.) 6:4, 7:6 (7:3).