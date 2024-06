Jordánova manželka ukázala: Děsivý nález pod kapotou a statečný syn!

Tohle je pohled jen pro silné povahy! Najít hlodavce pod kapotou svého plechového miláčka nechce žádný motorista. Tomuto pohledu se však nevyhnul ani hokejový obránce Michal Jordán (33) ve chvíli, kdy prováděl menší údržbu... A situaci musel zachraňovat syn (15).

Šílenou situaci ukázala Jordánova žena Lucie na sociálních sítích. „Táta chtěl dolít vodu do odstřikovačů a čekalo na něj překvapení. Krysák nejspíš už nějakou dobu s náma jezdil,“ okomentovala hrůzný nález, který bylo potřeba odstranit. Toho se ale hlava rodiny ujmout nedokázala.

Jako zachránce proto s kleštěma a popelnicí přispěchal syn, který odstranil to, co z vysušeného zvířete zbylo. „Tatínkovi se chtělo blinkat, tak to synáček vzal za něj,“ vysvětlovala žena zlínského odchovance, která sice situaci brala s nadhledem.