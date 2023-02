Jordánův první sraz po bronzu z MS. O angažmá v KHL zatím mluvit odmítá

Michal Jordán měl už v minulosti delší vlasy. Při jeho štaci se ale žena Lucie bojí, do jaké délky mu nakonec dorostou • Sport/Pavel Mazáč

Comeback do reprezentace prožije na Beijer Hockey Games Michal Jordán, pro kterého půjde o první sraz národního týmu po zisku bronzové medaile na MS 2022. Až do listopadu působil v KHL, kde na dresu Chabarovsku dokonce nosil kapitánské „céčko“. Dnes už je hráčem švýcarského Rapperswillu, ale s médii se na tréninku hokejové reprezentace před odletem do Švédska bavit nechtěl.