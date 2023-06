Jordán mění angažmá. Nekoukal jen na peníze. Finsko vzal i kvůli synovi

Pokračování ve Švýcarsku neklaplo, v zahraničí i tak zůstane. Zkušený obránce Michal Jordán se po konci v Rapperswilu stěhuje do Finska, kde podepsal dvouletý kontrakt s týmem Pelicans Lahti. Původně se řešilo, že pokud se český reprezentant nedohodne v zemi helvétského kříže, měl by posílit brněnskou Kometu. Tato varianta ale padla. „Pro mě je to skvělé rozhodnutí. I kluci, s nimiž jsem hrával v klubech či v reprezentaci a Lahti prošli, mi tenhle krok doporučovali, byli tam hodně spokojení,“ řekl dvaatřicetiletý rodák ze Zlína.

Defenzivně laděný bek má na kontě 79 zápasů v NHL za Carolinu, v roce 2016 se vrátil do Evropy a zamířil do KHL. Po sezoně v Kazani se přesunul do Chabarovsku, kde působil až loňského prosince, kdy z Ruska odešel do Švýcarska. V Amuru byl i kapitánem týmu.

„Měl jsem i nabídky, které byly oproti Lahti finančně lákavější. Ale nekoukal jsem se jen na peníze. To, jak se ve Finsku pracuje, jak jsou na tom hráči kondičně, je pro mě dobře. Kariéru bych si mohl ještě prodloužit. Podmínky v klubu jsou výborné, pracují tam skvělí trenéři,“ řekl Jordán.

Na sever Evropy odešel i kvůli čtrnáctiletému synovi, který také hraje hokej. „Nevím, zda se mu bude věnovat profesionálně, ale i pro něj to bude dobrý krok. To, jak se ve Finsku dělá mládežnický hokej v kombinaci se studiem, je vyhlášené,“ vysvětlil Jordán, který již v průběhu květnového MS avizoval, že chce i nadále hrát v zahraničí a neplánuje se vrátit do české extraligy.

V Lahti se bude Jordán hlásit na začátku srpna, až se tým začne připravovat na ledě. Teď trénuje individuálně. „Po mistrovství světa jsem si dal nějakých deset dnů volna, teď už mám individuální přípravu. Je to lepší, než si dát tři týdny pauzu, pak je to strašně těžké dohnat. Udržoval jsem se a chci být připravený co nejlépe,“ dodal Jordán.