Ostuda? Propadák? Jordán o kritice ve Finsku: Horší to bylo pro rodinu

Nejzákeřnější hráč v lize, propadák. I takto ostré výroky padaly na adresu Michala Jordána v rozjezdu finské SM liigy. Pro Lahti Pelicans, stříbrný tým uplynulého ročníku, měl být zkušený český reprezentant přicházející ze švýcarského Rapperswilu nejvýraznější posilou. Ozdobou defenzivy.

Realita? Po prvních devíti kolech byl Jordán bodově na nule a v kolonce trestných minut mu svítila hrozivá padesátka. K tomu dostal třízápasovou stopku za tvrdý zákrok na Johana Sundströma z týmu Vaasan Sport.

„Ta moje vyloučení... Já nevím, no,“ vracel se Michal Jordán po osmifinále Ligy mistrů v Ostravě k trudné bilanci z úvodu nového angažmá. „Samozřejmě, ve Finsku to posuzují trošku jinak. Neřekl bych, že to pro mě byl krutý začátek, celkově jsme jako tým nezačali dobře. Nějak bylo, teď jsem rád, že jsem se vrátil, dal nějaké góly a tím pádem se celá situace uklidnila.“

Elegantní bruslař rozhodně nepatří k rabiátům a brouskům. Přes čtyřicet trestných minut se ve své kariéře poprvé a naposledy dostal ve dvaadvaceti letech. Když v zámořské AHL bojoval v dresu Charlotte Checkers o prostor a místo. Přičemž 43 trestných minut nasbíral za 76 zápasů.

K tomu se do Jordána pustili finští fanoušci i kvůli angažmá v ruské KHL. Vadlo jim, že v Chabarovsku působil ještě během minulé sezony, tedy po ruské invazi na Ukrajinu. A dokonce byl kapitánem Amuru. Do Švýcarska odcházel až na začátku prosince 2022.

„Ostuda, Jordáne. Nulová tolerance ke krvavým penězům,“ vytáhli fandové Kärpätu Oulu velký transparent. Když po zápase v Ostravě dostal otázku, zda už ho berou alespoň fanoušci Pelicans, naježil se. „Já nevím, proč by mě neměli brát. To mi nepřijde... Tahle otázka. Nevím, co bych vám k tomu řekl.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Hokejové aktaulity (@hokejove_aktuality)

Dodatečně připouští, že první dva tři měsíce sezony byly extrémně náročné. „Pro celý náš tým,“ říká Jordán s tím, že k tomu přispěl i náročný program v Lize mistrů. „Je to trošku jiné, když v Lize mistrů cestujete ze středu Evropy, to můžete sednout do autobusu. Ale my jsme měli přelety dlouhé, do toho je finská liga hodně bruslivá, kolikrát jsme neměli tolik sil. Začátek byl, jaký byl, teď máme maximální šanci se koncentrovat už jenom na ligu. Doufám, že naše výkony půjdou nahoru. Že se zlepšíme a sezonu otočíme.“

Sám se snažil extrémní tlak odbourat. Nepřipouštět. „Člověka spíš zamrzí, co lidi napíšou, když absolutně netuší, co se tam dělo,“ popisoval. „Napsali věci, jaké napsali. My jsme sportovci, novináři na to mají nárok a já se s tím nějak vypořádám. Horší to bylo spíš pro moji rodinu, že museli číst věci, jaké četli. Ale já se tím nezaobírám. Nějaký začátek byl, laťka byla asi hodně nízko. Dá se do konce sezony zvedat.“

Faktem je, že proti katastrofálnímu rozjezdu soutěže už se Michal Jordán zvedl. Z posledních deseti ligových duelů nasbíral šest bodů, nasázel pět gólů. Je druhým nejproduktivnějším bekem týmu za Antonem Millarim (3+4). A vyloučený byl pouze třikrát. „Nějak bylo, jsem rád, že jsem se vrátil a dal nějaké góly,“ pochvaloval si. „Tím pádem se celá situace uklidnila.“

Tým Pelicans, za který kromě Jordána hrají také útočníci Luboš Horký (5+3), Adam Bareš (1+0) a obránce Filip Král (0+4), už své účinkování v Lize mistrů ukončil. V osmifinále nestačil na Vítkovice (0:3 kontumačně, 1:1). V lize je stále až třináctý, na elitní osmičku ztrácí čtyři body.

Jordán je přesvědčený, že se zvednou. A že se bude ještě zlepšovat i osobně. I proto do Finska ostatně šel. „Měl jsem nabídky, které byly oproti Lahti finančně lákavější, ale nekoukal jsem se jen na peníze,“ říkal ještě před rozjezdem sezony. „To, jak se ve Finsku pracuje, jak jsou na tom hráči kondičně, je pro mě dobře. Podmínky v klubu jsou výborné a pracují tam skvělí trenéři.“ I proto věří v obrat. „Doufám, že naše výkony půjdou nahoru a sezonu otočíme.“