Žena hokejisty Jordána: Rok od zdravotního dramatu!

V životě jsou někdy situace, u kterých člověk trne hrůzou. Jednu takovou si loni prožila i Lucie Jordán, manželka českého hokejového reprezentanta Michala Jordána (33). Nyní od hrůzostrašného zážitku, po kterém skončila v nemocnici, uplynul rok. Lucie kromě vzpomínky navíc zveřejnila i mrazivý detail!

Příjemné podzimní počasí loni přímo vybízelo ke koňské projížďce. Lucie Jordán, drahá polovička bronzového medailisty Michala Jordána a velká milovnice koní, tak naskočila do sedla a vyrazila. To ale ještě netušila, že o několik hodin později bude ležet v nemocnici.

„Před 10 dny, jak byla ta nádherná neděle, tak jsem jela na vyjížďku na koni. Bohužel nedopadla podle představ,“ svěřila se loni Lucie na sociální síti. Nyní, rok po incidentu, zveřejnila znepokojivý detail.

Onen moment si navíc připomněla v symbolický den, konkrétně ve Světový den záchrany života. „Všem, co zachraňují životy, klobouk dolů,“ vysekla Lucie poklonu na úvod a pokračovala. „Bylo to dost kruté (otevřená luxace) a nechápu, co mi píchli, že jsem natočila tohle video. Jsem vděčná, že mám nohu a chodím. Dnes je to rok,“ prozradila k záběrům, na kterých leží v sanitce s kapačkou. Vše ale naštěstí dopadlo dobře a Lucie může opět trávit volný čas u milovaných koní.