Zraněný Souček? Diskomfort, ale nestěžuje si. Kouč věří, že bude hrát

PŘÍMO Z NĚMECKA | V prvním poločase si sedl, naznačoval problém. Sakra, to bude koleno, zalekl se každý. Nakonec Tomáš Souček, kapitán Česka, první duel EURO s Portugalskem dohrál. Jak to s ním bude dál, bude k dispozici v sobotu proti Gruzii, kdy bude třeba napravit prohru 1:2? „Určitě nenechá tým ve štychu,“ řekl asistent Ivana Haška Jaroslav Köstl ve středu odpoledne, pár desítek minut před tím, než tým odcestoval vlakem z Lipska zpět na základnu u Hamburku.

V jakém je tedy kapitán stavu?

„Tomáš má v koleni dlouhodobě určitý diskomfort, což se v zápase projevilo. Nicméně tady máme špičkový lékařský tým, navíc ho znám z kabiny deset let, takže vím, že kdyby nebyl připravený na 100 procent, tak by do zápasu nešel.“

Bude v sobotu k dispozici?

„Kdybych si měl vsadit, tak určitě hrát bude, protože je bojovník a nebude chtít nechat mužstvo ve štychu.“

Povolíte mu úlevy v tréninku?

„On si na žádnou potíž nestěžuje, myslím, že nic nezamlčuje. Ve středu byla příprava rozdělena na dvě skupiny - nehrající měli zátěžový trénink na hřišti, ti, co hráli šedesát minut a víc, tak měli v akademii Lipska regeneraci. Tomáš byl součástí té druhé skupiny.“

Už jste si přebrali porážku?

„Byli jsme blízko docela velkému úspěchu, ale nemůžeme hovořit o tom, že by vítězství Portugalska nebylo zasloužené. Musím říct, že jsem se s takovou kvalitou nesetkali, mají mužstvo na výhru v Lize mistrů. Uvidíme, jak to bude tady, EURO je specifický turnaj. Věřil jsem, že dokážeme být odvážnější, ale hráli jsme hlouběji, než jsme chtěli. Donutili nás k tomu, měli jsme ale také nevynucené ztráty. Povedla se nám změna rozestavení, nejdřív nás přehrávali na stranách. Ale to už je všechno dějepis. Jedeme dál.“

U obou gólů se mihl Robin Hranáč. Jak ho dáte dohromady?

„Mluvíme s každým hráčem. Podpořili jsme ho, kluci také, protože vědí, že nešlo o záležitost nějaké ležérnosti. Oklepe se z toho a zase bude dobrej.“

Viděl jste při jeho zásazích u gólů nějakou chybu?

„Při prvním vůbec, nemůžeme mu nic vyčítat. Říkáme obráncům, že v podobných situacích musí být pesimisti. Jdete něčemu zabránit a nedá se nic dělat. U druhého gólu to byl řetězec chyb, který k Robinovi nějakým způsobem doputoval. Byla tam i nešťastná teč, takže už nestačil zareagovat. Ale tam bychom od něj chtěli trochu lepší postavení, což jsou detaily, na kterých musíme zapracovat.“

Trenér Ivan Hašek naznačil, že budou pro sobotní duel v sestavě změny. Můžete aspoň naznačit, koho se budou týkat?

„Nemůžu. (směje se) Je to strašně čerstvé. Udělali jsme si první rozbor hned po zápase na hotelu. S hráči jsme mluvili, ale spíš šlo o mentální nastavení a nějaké věci, kterých jsme si všimli.“

Střídající zahráli slušně. Mohou se posunout?

„Změny tam budou. Na druhou stranu kluci, kteří zápas začali, ho neskutečně odpracovali. Bohužel jsme trošku odřízli útočníky, ale obrana pracovala skvěle do defenzivy. Ale musím říct, že střídající hráči nám zatím pomohli v každém zápase, co jsme tady.“

