Holeš o Ronaldovi: Nebyl tam úplný respekt. Pořád se mi schovával za záda

Jak se vám hrálo na Cristiana Ronalda?

„Bylo vidět, že má hodně zkušeností. Pořád se mi schovával za záda, což je nepříjemné. Čekal na centr, protože ten výskok má ohromný a je to jedna z jeho mnoha předností. Jsem rád, že gól nedal, že jsme ho ubránili. Pro mě byl splněný sen si proti němu zahrát.“

Měl tam i jeden moment, kdy slavil do tváře Jindřicha Staňka. Řešili jste to v kabině?

„Řešili jsme to, že tam nebyl úplný respekt, jaký bychom si představovali. Ale věřím, že i pro něj to bylo těžké utkání a když se jim takhle podařilo otočit zápas, chápu vlnu emocí. Stane se.“

Hráli jste podruhé ve stoperské trojici s Krejčím a Hranáčem. Jaké to pro vás bylo, už byla spolupráce lepší než proti Makedonii?

„Nechci to zakřiknout, ale myslím, že spolupráce docela funguje. S kluky si rozumíme, myslím, že v zápase jsme ubránili spoustu nebezpečných akcí a balonů do vápna a musím vyzdvihnout Robina Hranáče, pro kterého to byl první velký zápas za reprezentaci a zvládl to skvěle. Jsem rád, že nám to docela šlapalo.“

Mluvili jste s Robinem Hranáčem o těch nešťastných gólech?

„Bavili jsme se o tom… Byl z toho zklamaný, ale za góly prostě nemohl. Na první gól se nedalo zareagovat, u druhého gólu jsem se to snažil zblokovat a trochu jsem to tečl. Bylo to těžké, dva smolné momenty, je to škoda. Jinak odehrál fantastický zápas.“

Podpořili jste ho?

„Samozřejmě každý jsme k tomu řekli svoje, ale je vidět, že je v hlavě psychicky silný a že tohle ho nějak nepoloží.“

Jaký je vlastně Robin Hranáč v kabině?

„Je to zatím tišší kluk. Hodně kamarádí s Tomášem Vlčkem, byli spolu v Pardubicích, jsou velcí kamarádi a spoustu času tráví spolu. Moc se neprojevuje, je to tišší kluk, žádný grázl. Hodný kluk, poctivý.“

Na tribunách byla spousta fanoušků, měli jste možnost se pozdravit s rodinou a známými?

„Měl jsem tam z rodiny jen bráchu, jinak přijela spousta kamarádů a známých. S bráchou jsem se potkal před zápasem, zahlédl jsem ho na tribuně, tak jsme si zamávali, ale po zápase jsem ho neviděl. Bylo to blízko do Česka, bylo tam spoustu lidí od nás, tak myslím, že jsme si to užili.”

Když byl brácha v Lipsku, kdo byl připraven psát vzkaz sousedům jako po Arsenalu?

„Byl to ten mladší brácha (úsměv). Ten vzkazy nedává.“