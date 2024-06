Z baráže na EURO. Ligová raketa Hranáč není grázl, tým mu pomůže

Má perfektní statistiky v soubojích, rozehrávce, zachycených míčích, ale… Ty dvě prokleté chvíle. Za první jednoznačně nemohl, brankář Jindřich Staněk vyrazil míč přímo do jeho nohou – a Portugalci slavili vyrovnání.

Druhá už jde za ním, byť s mírným odpustkem. V nastaveném čase se podivně zkoušel srovnat k prudkému centru po zemi, vypadal jak hokejový brankář. Bílá koule mu prošla mezi „betony“ a Francisco Conceicao rozhodl.

Robin Hranáč už jen na kolenou zoufale sledoval jeho zakončení, věděl, že je zlatý bod v trapu.

„Odehrál skvělý zápas a pak je u klíčových momentů,“ povzdechl si ve studiu iSport bývalý reprezentant Václav Pilař, jenž se s obráncem potkal při angažmá v Plzni.

„Kdo hraje stopera, přimotá se k těmto momentům. Při prvním gólu jsem přesvědčený, že Staněk měl míč chytit. Při druhém tam byla lehká teč od Holeše. Je pak těžké nějakým způsobem reagovat,“ doplnil expert Sportu Petr Ruman, bývalý bundesligový útočník a trenér rezervy Fürthu. „Bude potřeba, aby s ním trenérský tým pracoval. Nesmí ho v tom nechat samotného,“ nabádal.

Hranáč se za krátkou dobu vyšvihl ve středního stopera číslo jedna. Pod koučem Ivanem Haškem odehrál čtyři zápasy z pěti – ve všech plnou minutáž. O jeho postavení svědčí i fakt, že na EURO nebyli nominování Jakub Brabec s Filipem Panákem, další adepti na toto místo.

Takže podpora přijde. Navíc stoperovi pomůže jeho povaha. „Rozhodně není žádný grázl, spíš hodný kluk,“ usmál se kolega z defenzivní trojky Tomáš Holeš. Hranáč patří mezi tišší borce, kliďasy, možná by se řeklo až salámisty. Ani z tlaku si nic nedělá. Vždyť úplně přirozeně přebral roli plzeňského vůdce defenzivy, vyšoupl z ní kapitána Lukáše Hejdu. Jeho představení ve čtvrtfinále Konferenční ligy s Fiorentinou bylo precizní.

K takové kvalitě se dostal přes zásadní zlomy kariéry. „Pomohla mi obě hostování,“ vzpomínal. První strávil na podzim 2021 v Liptovském Mikuláši, tehdy mu bylo jedenadvacet let. Druhým navázal od začátku následujícího roku v Pardubicích, kde vydržel sezonu a půl.

Nejprve se vyhrabal z problémů s hamstringy, tedy zadními stehenními svaly. Pak už se rozjel. Společně se slávistou Tomášem Vlčkem je působení na východě nakoplo. Oba se navíc prodrali do nominace, Hranáč dokonce do základu.

„Perfektně si spolu vyhověli. Když to řeknu blbě, Vlčák byl víc takový správný magor, mluvil víc. Ale komunikovat a organizovat zvládli oba, byli lídři,“ vykládal trenér Radoslav Kováč. Na druhou stranu Hranáč v tomto směru ještě musí vyrůst. Ve Viktorce mu sedí přítomnost šéfa Hejdy, v reprezentaci více než on řídí komunikaci dnes už exsparťanský Ladislav Krejčí.

I v tomto ohledu však roste. „Je to stejně jako Pavel Šulc hráč budoucnosti. Proto potřebujeme, aby hráli velké zápasy,“ netajil trenér Ivan Hašek. „Jsem z něj opravdu mile překvapený, i plzeňští fanoušci ho berou za hvězdu. Nedivil bych se, kdyby se posunul výš, třeba do zahraničí,“ pronesl bývalý spoluhráč Filip Čihák, jehož Hranáč ve Viktorii přeskočil. On proto odešel do Hradce Králové.

Samozřejmě, o rychlého stopera zájem bude. Jindřich Trpišovský ho má na seznamu vysoko, ale cenovka nebude nastavena pro české zájemce. V tuto chvíli je v plánu, že Hranáč ještě v Plzni vydrží („přednost“ při přestupu by mohl dostat Pavel Šulc), ale EURO to může změnit. Další pokus dostane hráč v sobotu proti Gruzii.

SESTŘIH: Česko - Portugalsko 1:2. Naděje, vlastňák a uštknutí na konci Video se připravuje ...

Robin Hranáč proti Portugalsku

Minuty: 96

Góly: 0

Asistence: 0

Střely: 0

xG (očekávané góly): 0

Přihrávky/úspěšné: 18/15

Dlouhé pasy/úspěšné: 7/5

Defenzivní souboje/úspěšné: 2/1

Vzdušné souboje/úspěšné: 2/2

Zachycené míče: 8

Fauly: 0