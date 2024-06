Pilař: Za Hranáče mě to mrzí, potřebuje podporu. Chyběl mi Černý

Čeští fotbalisté hráli velkou část utkání v hlubokém obranném bloku, který proti nabušenému Portugalsku dlouho fungoval. Dokonce tak, že z prvního českého pokusu na bránu vykouzlil krásnou gólovou střelu Lukáš Provod.

„Trefil to nádherně za vápnem, ale do té doby, přibližně do 60. minuty, jsme tahali za kratší konec, pak nás to nastartovalo. Střídání bylo skvělé, kluci, co přišli, svou šanci využili,“ líbilo se Václavu Pilařovi, který zápas s Portugalskem hodnotil ve studiu iSport.cz. Vyzdvihl výkony náhradníků Mojmíra Chytila, Ondřeje Lingra, Antonína Baráka i Petra Ševčíka.

Nakonec ale ze slibně rozjetého výsledku nezbylo pro Haškovu družinu nic. Portugalci zabrali a zápas v nastavení otočili. „Škoda, že jsme neudrželi výsledek 1:0 déle, Portugalci mohli ještě víc znervóznět. Pro ně bylo těžké se do nás dostávat, hráli jsme velký blok. Jenže brzy srovnali, to jim vlilo krev do žil, navíc jeden gól dali z ofsajdu a rozhodli v 90. minutě. Robin Hranáč odehrál skvělé utkání, ale pak byl u dvou nešťastných momentů, to mě za něj mrzí. Staněk to nemusel vyrážet před sebe, ale bylo to těžké,“ zmínil Pilař.

Hranáč odehrál v premiéře na EURO výbornou partii, kterou ale kazí nešťastné situace před inkasovanými góly. „Znám ho z Plzně, je pokorný a do dalšího zápasu bude připravený. Mohla hrát roli i únava, byli jsme pod velkým tlakem. Udělal obrovský progres. Za mě určitě stojí za to dát mu šanci, vidím v něm obrovský potenciál. V české lize je pro mě jeden z nejzajímavějších hráčů,“ hájil českého stopera hradecký křídelník.

Kéž by se nehrálo jen brutálně na výsledek

Hranáče by podržel i druhý host ve studiu Petr Ruman, trenér německého týmu U23 Greuther Fürth. „Je to mladý, talentovaný kluk, má hodně kvalit do evropského fotbalu. Na každé negativní zkušenosti se dá najít něco pozitivního. Musí o tom mluvit, zapracovat na tom a hodit to za hlavu. Jsem přesvědčený o tom, že ho to spíš posílí,“ prohlásil Ruman. „Taky bych byl rád, kdyby mě trenér podpořil a řešil to se mnou. Podpora a důvěra je důležitá,“ souhlasil Pilař.

Češi se výrazně prosazovali až po vystřídání, kdy už nebyl na hřišti Patrik Schick. „Druhý poločas ukázal, že pokud bychom hráli od začátku aktivněji, agresivněji, vypadal by zápas jinak. Přál bych si, aby se nehrálo jen brutálně na výsledek, ale abychom hledali cestu dopředu. Máme na to hráče, abychom mohli i Portugalce víc potrápit,“ zmínil Ruman. „Patrik Schick se obětoval pro tým, ale není to jeho druh základní práce. V příštích zápasech bude jeho role ofenzivnější a nebezpečnější.“

Pro vývoj skupiny bude zásadní další zápas proti Gruzii, kterou Češi vyzvou v sobotu. „Dát si do hlavy jeden cíl - porazit Gruzii. Věřím, že výkon bude opačný a přinese tři body,“ řekl Pilař. „Jednoznačně musíme vyhrát. Odrazil bych se od druhého poločasu a od sympatického střídání. Musíme do toho jít naplno, srdcem i hlavou, kvalitou kreativitou a správným zajištěním vzadu. Musíme dávat góly, což jsme během prvního poločasu nepředvedli,“ navázal Ruman.

Češi se i díky portugalské kvalitě v čele s legendárním Cristianem Ronaldem nechali zatáhnout do hlubokého bloku, z něhož vyjíždět do nebezpečných akcí bylo hlavně v první půli téměř nemožné.

„Když jsem koukal na sestavu a viděl rozestavení 3-5-2, říkal jsem si, že je to bez křídel, to není nic pro mě,“ pousmál se při poločasovém hodnocení Pilař. „Chyběl mi tam Vašek Černý, který tohle v sobě má. Patří mezi české výjimky, už od patnácti let je v zahraničí, do ofenzivy patří k zajímavým hráčům.“