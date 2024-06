Staněk trápil Ronalda: Chlácholit se tím nebudu. Vím, že se zlepšíme

Celý zápas se držíte, žijete až do úplného závěru a nakonec vám dobrý výsledek proteče rukama. Cítíte velkou frustraci?

„Určitě jo. Navíc před rozhodujícím gólem byl na nás asi faul. Je to škoda, že jsme to nedohráli, neukopali do remízy. Nevím, jak to hodnotíte vy, ale inkasované branky byly malinko nešťastné. Na druhou stranu si musíme přiznat, že Portugalsko si v závěru vytvořilo vážně obrovský tlak.“

Co jste si řekli v kabině? Je nálada ponurá?

„Je tady chaos, všichni jsou na rozhovorech. Je to tady čtyřikrát pětkrát větší, než normální zápas. Bylo nás v kabině pár. Řekli jsme si, že musíme jet dál. Asi na nás bude kritika, ale máme dva zápasy, abychom ukázali, že umíme být lepší.“

Jaké emoce ve vás proudily po úchvatné brance Lukáše Provoda?

„Jo, byla to fantastická rána. Viděl jsem to celé krásně. Slavil jsem, ale věděl jsem, že nás čeká ještě větší peklo. Zapumpoval jsem si, nadechl se a vrátil se do koncentrace.“

Nakolik vás nakopl první velký zákrok proti Ronaldovi?

„Vždycky je dobré, když chytíte první vekou šanci v zápase. Ale od toho tam jsem. Proto stojím v bráně.“

Ronaldovi jste chytil tři střely. Ukázal, že je i v devětatřiceti letech pořád excelentním fotbalistou?

„Je to legenda. Ale to vás nesmí pohltit. Musíte chytat tak, jak jste zvyklý. Ronaldo je nejlepší hráč na světě, jeden z nejlepších, co kdy hrál. Je hezký, že jsem mu něco chytil, ale výsledek to nepřineslo. Chlácholit se tím proto nebudu.“

Inkasované góly jste označil za smolné. Co se stalo?

„Když se podíváme na průběh zápasu, tak Portugalci měli mnohem víc šancí na to, aby vstřelili hezčí góly. My jsme si říkali, že musíme dobíhat vyražené střely. Hrany (Hranáč) to dobíhal skvěle, bohužel byl tak blízko ode mě, že to dopadlo takhle. I druhý gól byl řekněme nešťastný, ale to bylo způsobené tlakem, který Portugalci měli. Jestli to mohu shrnout, první půle od nás špatná, druhá trochu lepší. Bylo to lehké čekání na smrt.“

Hranáč patřil k nejlepším hráčům na hřišti, ale ocitl se ve dvou smolných gólových situacích. Povzbudili jste ho?

„Samozřejmě. Hrany potvrzoval skvělou formu celé jaro. Já s ním hrál v Plzni. Vidím jeho progres, klobouk dolů. Dneska bohužel to tak blbě vyšlo, ale nedával bych mu vinu. Vzájemně jsme si snažili pomoct.“

Nešťastník Hranáč. Experti: Neovlivní ho to. Škoda přehnané pasivity Video se připravuje ...

Byla na mladém týmu cítit v prvním poločase nervozita?

„Nechci říct nervozita... Spíš nám to pomůže, načerpali jsme zkušenosti. Pro spoustu kluků to byl ohromný zápas, první na EURO. Pro mě taky, na mistrovství Evropy jsem nikdy nebyl. Musíme si ze zápasu vzít pozitivní věci. Věděli jsme, že obranou můžeme nějaký výsledek uhrát i proti takovým hráčům. Oni jsou vážně fantastičtí. Nebudeme si nic nalhávat, kvalitu mají větší. Týmovost jsme ukázali, což je základ k tomu, abychom v dalších dvou utkáních uspěli.“

Co duel s Portugalskem ukázal o českém týmu?

„Máme na čem pracovat, musíme se zlepšit hned v dalším utkání s Gruzií. A já vím, že se zlepšíme.“

Užíval jste si kulisu?

„Fantastický zážitek. Lidi byli neuvěřitelný. Měl jsem tady celou rodinu, bylo to ohromné.“