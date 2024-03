Soukalová má píseň s operní ikonou: Rodiče mě měli za snílka. A teď...

„Vzpomínám si, jak mi rodiče říkali, že jsem snílek, když jsem jim poprvé řekla, že až vyrostu, budu mít svou vlastní píseň,“ řekla Soukalová. „Pár dní zpět jsme na to společně vzpomínali a smáli se. Já si ale spíš celý život myslím, že je skvělé mít velké sny. Věřím, že se mi díky těmto snům podařilo dojít tam, kam jsem chtěla. A vypadá to, že se teď i moje vize z dětství zhmotnila do podoby písně k našemu filmu.“

Soukalová má za sebou unikátní sportovní kariéru, během pěti sezon mezi lety 2012 – 2017 patřila k nejpopulárnějším českým sportovcům a v Česku pomohla změnit všeobecné vnímání biatlonu. Později vyšlo najevo, že během kariéry řešila problémy s příjmem potravy a později také dramatický vztah s bývalým manželem Petrem Koukalem. V dokumentu mluví o šťastných i temných chvílích svého života. A titulní píseň má být duší filmu režiséra a producenta Petra Větrovského.

„Byl jsem šťastný, když mě režisér Petr Větrovský požádal, abych si v této písni s Gabrielou zazpíval duet operně. Měl jsem z toho velkou radost a doufám, že se píseň bude líbit,“ řekl Margita.

Soukalová spolupracovala na tvorbě titulní písně k filmu se špičkovým týmem hudebníků, včetně Štefana Margity, hudbu k písni složili Michal Kindl a Daniel Hádl, text napsal Kindl spolu se Soukalovou.

„Mě to samozřejmě těší, a moc si toho vážím, že se tenhle duet stal titulní písničkou k filmu,“ uvedl Margita. „Opravdu se moc těším a zúčastním se promítání filmové premiéry 5. března. Celý ten její život a děj mě zajímá, protože jsem Gabrielu hodně sledoval a myslím si, že to byl úžasný nápad, že jste se rozhodli o Gabriele natočit film.“

Soukalová měla k hudbě vždycky blízko. Před lety natočila videoklip Scarborough Fair, na MS 2013 zazpívala divákům v Novém Městě na Moravě na závěr mistrovství světa hit Don´t Speak, jednou se na tiskovce nechala přemluvit a vystřihla úryvek Gershwinova slavného songu Sommertime. Zahrála si taky v desetiminutovém remaku Bondovky For Your Eyes Only, který natočily hvězdy světového biatlonu.

A naposledy zapěla při letošním MS na Vysočině, kde byla uvedena do Síně slávy mezinárodní federace IBU. Tehdy předvedla píseň Times like These od skupiny Foo Fighters. Teď si ale poprvé zazpívala duet s hvězdou operních sálů celého světa.

„Spolupráce se Štefanem byla moc fajn a je to pro mě pocta, mít v písničce zpěváka jeho kvalit,“ usmívá se Soukalová.

Premiéra očekávaného filmu se chystá už na úterý 5. března do pražského Cinema City Slovanský dům. V běžné distribuci se objeví už ve čtvrtek 7. března.