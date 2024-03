Premiéra filmu: Soukalová přišla v biatlonovém. Dorazil Jágr i celebrity

V centru Prahy zastavila limuzína, životní partner Gabriely Soukalové Miloš Kadeřábek přidržel dveře a jako první vystoupila malorážka. Hlavní protagonistka očekávaného snímku ozdobila slavnostní chvilku svým typickým humorem. Z limuzíny vyskočila v biatlonové kombinéze s běžkami v rukou a malorážku si upevnila na záda. Za okamžik už se na červeném koberci fotila s hokejistou Jaromírem Jágrem.

„Byl to její nápad, přišla s tím sama,“ usmíval se režisér Petr Větrovský.

Světová premiéra jeho filmu ´Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí´ byla velkou společenskou událostí. Jágr dorazil se svou přítelkyní Dominikou Branišovou a v kině jí pak koupil popcorn.

Na scéně se objevila vytáhlá postava fotbalového internacionála Jana Kollera. Dorazili i hlavouni českého sportu – předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek nebo předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

V sále seděl operní zpěvák Štefan Margita, který spolu se Soukalovou nazpíval titulní song filmu. Podívat se přišly i zpěvačka Olga Lounová či herečka Veronika Khek Kubařová.

Po premiéře všichni do jednoho vstali ze svých sedadel a tleskali vestoje. Uprostřed davu stála sama hrdinka, která pro plátno převyprávěla nejen historii své sportovní kariéry, ale především podala svědectví o krušných časech ve svém osobním životě, s kterými se však úspěšně poprala.

„Jsem moc vděčná všem, kteří mi v době, kdy jsem to nejvíc potřebovala, pomáhali. Jsem vděčná svým rodičům, kteří mě povahově tak zocelili, že dneska jsem člověk, který věci nevzdává a snaží se všechno vybojovat. To si myslím, že je skvělá vlastnost do života,“ uvedla Soukalová.

Film obsahuje emotivní záběry ze slavné éry světové šampionky či vítězky Světového poháru. Jako na legendu na ni vzpomínají velká biatlonová jména jako Johannes Thingnes Bö, Martin Fourcade, Dorothea Wiererová, Tiril Eckhoffová a Kaisa Mäkäräinenová.

„Je fakt, že je to úžasné, že se nám podařilo sehnat do toho dokumentu takové osobnosti. Všichni byli rádi, že se na tom mohou podílet, to mě ohromně potěšilo. Je jasné, že jsou pracovně zaneprázdnění, nebyla to úplná samozřejmost, že bychom je mohli dohnat,“ pochvalovala si Soukalová.

Filmem se ale zároveň prolínají temné linky z mnoha těžkých časů, které Soukalová prožila. Velká část příběhu se věnuje nepodařenému vztahu s jejím bývalým manželem Petrem Koukalem, který ve filmu odmítl vystoupit. Podobně se rozhodly bývalá reprezentační hvězda Veronika Vítková a trenér Jindřich Šikola. Šéf biatlonového svazu Jiří Hamza nebo trenér a současný sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář naopak ve filmu účinkují a vyjadřují se i ke kontroverzním tématům.

„Dali jsme prostor každému člověku, který je v tom příběhu zmiňován. Někteří souhlasili, někteří to odmítli. To je život, tak se to děje, ale ten film by po všech stránkách neměl souhlasit s mým názorem. To by z mého pohledu nebyl přínosný příběh,“ uvedla Soukalová. „Každý má pohled jiný, je to v pořádku. Každý vidíme i stejnou situaci trochu jinak. Ten prostor jsem chtěla dát všem, přišlo mi to spravedlivé.“

Soukalová ve filmu také podrobně vypráví o svém boji s poruchami příjmu potravy, které ji trápily po celou sportovní kariéru. I proto založila Nadační fond Gabi, který lidem s podobnými problémy pomáhá. Každý divák může fondu pomoct prostřednictví QR kódu, který se na plátně objeví vždy před začátkem filmu.

„Pokud by se podařilo na tenhle projekt sehnat nějaké peníze, bylo by to skvělé. Když máte nějaký konkrétní příběh malého dítěte, lidi okamžitě přispívají. Ale v tomto případě nemůžu dát na sítě fotku konkrétní osoby, která má třicet kilo. Vážím si jakékoli možnosti, jak na ten projekt sehnat peníze,“ uvedla Soukalová.