Odhalení z filmu o Soukalové: Když dělala potíže, máma s fackou nelenila

Je z ní biatlonová legenda. V dětství ale Gabriela Soukalová sport nesnášela a rodiče s ní měli těžkou práci. „Když Gabča dělala problémy, tak já jsem nelenila, hned dostala jednu facku a byl klid!“ líčí její maminka Gabriela Soukalová starší v exkluzivní ukázce z nového filmu Pravda se pořád vyplatí. Jeho premiéra se chystá na 5. března do pražského Cinema City Slovanský dům.

Vyhrála mistrovství světa i Světový pohár, má doma tři olympijské medaile, změnila český biatlon a jen před několika dny byla uvedena do Síně slávy mezinárodní federace IBU. Gabriela Soukalová si ale cestu ke sportu hledala velmi těžko.

„My jsme oba s manželem dělali trenéry biatlonu a museli jsme ji všude brát s sebou, protože jsme neměli hlídání. Když měla asi dva roky, tak jsme ji postavili na lyže a neptali jsme se, jestli se jí chce, nebo nechce,“ vzpomíná v dokumentu režiséra Petra Větrovského hrdinčina maminka Gabriela Soukalová starší, stříbrná olympijská medailistka z běžkařské štafety z OH 1984 v Sarajevu.

Malá Gabriela měla sice sportovní geny po obou rodičích, ale zároveň se v ní rozvíjela osobitá povaha. „Myslím, že to ze začátku spíš brala jako povinnost, ona prostě musela,“ vysvětluje v dokumentu její otec Karel Soukal. „Gábina jako dítě byla poslušná, hodná a hrozně krásná. Byly i situace, kdy se dokázala šprajcnout a jít i proti vám.“

Pro Soukalovou mladší nebyl sport nikdy jediným zájmem. Odjakživa měla umělecké sklony, vždycky ráda zpívala, jak ukázala i minulý týden, když v Novém Městě na Moravě při slavnostním ceremoniálu uvádění biatlonových legend do Síně slávy zazpívala píseň Times Like These od Foo Fighters.

Soukalová o svém filmu. K jakému období bylo nejtěžší se vracet a kdo odmítl ve filmu účinkovat? Video se připravuje ...

Před deseti lety taky navrhla medaile pro akademické mistrovství světa v orientačním běhu. A nedávno dokončila sochu ženy s názvem Sebeláska, kterou chce vydražit ve prospěch svého Nadačního fondu Gabi, jenž pomáhá dětem a mladým lidem s poruchami příjmu potravy.

„Já jsem nechtěla sportovat. Mně to prostě nebavilo. Dělala jsem to nerada,“ vysvětluje Soukalová. „Neviděla jsem smysl v tom, proč bych měla být lepší než ostatní, proč nemůžeme běžet závod společně a doběhnout všichni spolu.“

Její nechuť k závodům byla taková, že utíkala do lesa a zahrabávala startovní čísla do sněhu. „Dokonce si pamatuju, že jsme jezdili i na nějaké přespolní běhy a ono se stalo, že zůstala stát a neběžela,“ vzpomíná její maminka. „Když Gabča neběžela a dělala nějaké problémy, tak já jsem nelenila, hned dostala jednu facku a byl klid!“

Nakonec si ale svou cestu našla. Pomohlo jí paradoxně, když se neudržela v týmu běžeckého lyžování. A zkusila to tak s jiným sportem. „Nevzali ji do střediska vrcholového sportu. A abychom nemuseli všechno platit, tak jsme se rozhodli, že ji dáme k biatlonu,“ vysvětluje její tatínek.

GABRIELA SOUKALOVÁ - PRAVDA SE POŘÁD VYPLATÍ

Dokumentární film o nejúspěšnější biatlonistce české historie. Gabriela Soukalová prožila mezi lety 2012 a 2017 pět bláznivých sezon, v nichž posbírala všechny své sportovní úspěchy, včetně titulu mistryně světa, vítězky Světového poháru a trojnásobné olympijské medailistky. Díky výsledkům i své originální osobnosti přilákala k biatlonu miliony fanoušků. Pak ale zažila tvrdý pád, konec kariéry a rozpad manželství s bývalým badmintonistou Petrem Koukalem. Dokument o jejím životě natočil režisér Petr Větrovský, autor snímků o zápasníkovi Attilu Véghovi či fotbalistech Janu Kollerovi a Martinu Škrtelovi. Premiéra bude v úterý 5. března v Cinema City Slovanský dům.