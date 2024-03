Soukalová o zásnubách: Vyjde to ve správný čas. Ve filmu je nečekala

Gabriela Soukalová seděla na podiu sálu kulturního domu v Novém Městě na Moravě, jen pár kilometrů od Vysočina arény, kde zažila své největší vítězství kariéry. A po víc než půlhodinové diskuzi dostala poslední otázku, která ji symbolicky završila: „Jste teď opravdu šťastná?“

Soukalová se usmála. Dokumentární film ´Pravda se pořád vyplatí´dokumentuje její dramatickou cestu z vrcholu slávy do let krutých osobních zkoušek. Soukalová na plátně otevřeně mluví o svých temných časech. O nevydařeném manželství s Petrem Koukalem, jeho nevěrách nebo o tom, jak odešla ze společného domu v Hořovicích bez většiny svých věcí i bez prostředků.

Pak ale do příběhu vstupuje její současný přítel Miloš Kadeřábek, v kterém našla v těžkých časech oporu.

„Šel bych za ní na konec světa!“ říká její partner v dokumentu.

Oba v něm vypráví o začátcích svého vztahu a film ukazují také společné úsilí na vážném comebacku ke sportovní kariéře, o nějž se Soukalová pokusila před dvěma lety. Film nakonec vrcholí Kadeřábkovou žádostí o ruku a pomáhá pozitivnímu vyznění příběhu, v němž se hrdinka musela prát s několika velkými problémy.

„Ten záběr tam byl dodatečně přidán, já jsem nevěděla, že se tady na mě kujou takovéhle pikle,“ smála se Soukalová s tím, že k přípravám svatby se pár teprve chystá. „Nejenom, že nevíme ani měsíc, ale nevíme ani rok, protože jsme se o tom zatím vůbec nebavili.“

Dneska jsem člověk, který se nevzdává, líčí Soukalová v osobním rozhovoru Video se připravuje ...

Její předchozí manželství s Petrem Koukalem skončilo v roce 2020 po čtyřech letech, z nichž vyšla emocionálně i finančně vyčerpaná. Teď věří, že spolu s přítelem najdou svůj dokonalý moment.

„Je jisté, že to vyjde ve správný čas. Nejsem úplně asi tak extrémně plánovací, abych si teďka řekla příští rok v květnu, nebo v červnu, druhého, nebo pátého,“ vysvětluje Soukalová. „Až to budu cítit, že to bude fajn udělat, pak se zeptám, jestli můj přítel se mnou sdílí tenhle pocit. A za předpokladu, že to tak bude, tak vymyslíme nějaké datum.“

Soukalové vzpomínky na vztah s Koukalem a vyprávění o jeho důsledcích patří k nejsilnějším momentům snímku. Kromě svědectví samotné Soukalové vypovídají například její někdejší kolegové z reprezentačního týmu či sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář a vyjadřují přesvědčení o negativním vlivu bývalého manžela na kariéru Soukalové. K situaci se vyjadřuje i několik právníků včetně předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, který dokladuje, že se Koukal několikrát nedostavil k podpisu předmanželské smlouvy či dohody o zúžení majetku manželů.

„Přiznám se, že jsem byl zvědavý, jak to bylo. A věřím Gábině. Jsem rád i za ten šťastný konec, protože každá pohádka má mít šťastný konec. Život ho občas nemá, ale jsem rád, že teď to takhle je,“ hodnotil horolezec Radek Jaroš, který film shlédl v Novém Městě na Moravě.

Její příběh je plný silných emocí, často vybuzených kritickými situacemi. Pozitivní vyznění snímku ale korunuje žádost o ruku a Soukalová se ukazuje jako žena smířená s minulostí.

„Přišlo to s časem. Já jsem takový dost hloubavý člověk, ač to tak moc nevypadá, ale hodně přemýšlím o sobě, o životě. Teď s tím odstupem cítím klid a balanc, který jsem nikdy předtím v sobě neměla, v návaznosti na mnoho situací a okolností, které jsem tehdy řešila,“ řekla Soukalová. „Cítím to teď, že jsem na tom správném místě ve správný čas. Vlastně se cítím vnitřně silná jak nikdy dřív. Cítím se vnitřně šťastnější, než když jsem tehdy vyhrávala všechny ty trofeje, je to určitě to nejlepší, co se mi mohlo stát.“

Přímo v sálech zatím diváci film oceňují. Soukalová se na předpremiéře v kině Lucerna, premiéře ve Slovanském domě i na startu své tour po republice při zastávkách v Novém Městě na Moravě, Hořovicích a Letohradu dočkala dlouhého potlesku ve stoje. Po promítání vždy absolvuje přibližně půlhodinovou besedu a pak se ještě dlouho podepisuje a fotí s diváky.

V Novém Městě na Moravě se na její příběh přišla podívat taky Dagmar Hromádková, stříbrná medailistka ze štafety z OH 1984 v Sarajevu, kde závodila se Soukalové maminkou Gabrielou Soukalovou starší.

„Gabču znám od mládí. Film se mi moc líbil, je úžasně udělaný. Myšlenka, že by si měl člověk vážit sám sebe, měl by v sobě najít možnosti, jaké má a jít si za svými cíli,“ řekla Hromádková pro idnes.cz.

V mecce českého biatlonu v Letohradě Soukalová vyzvala publikum, aby potleskem uctili život legendární Boženy Kubíčkové, zakladatelky místní velké biatlonové tradice, jež zemřela koncem února. Senátor a místní starosta Petr Fiala pak hrdince věnoval velkou kytici.