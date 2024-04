Do OH zbývá 100 dní. Kejval myslí na 10 medailí s kusem Eiffelovky

Ještě se musí přehnat hokejové šílenství domácího šampionátu i fotbalové Euro. Úterní ceremoniál ve starověké Olympii ale už poslal pochodeň s olympijským ohněm směrem do Paříže. Do startu olympijských her ve francouzské metropoli schází přesně 100 dní a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval vzývá sto let starou minulost při posledním vydání pařížských Her. „V roce 1924 získalo Československo deset medailí. Je potřeba, abychom za našimi předky moc nezaostali. To je náš cíl,“ řekl Kejval. Kvalifikaci má zatím jistou 42 sportovců, čeká se přibližně stočlenný tým.

Sluníčko nepomohlo, a tak musela řecká herečka Mary Minaová zapálit první pochodeň pomocí ohně, který vzplál v chrámu Bohyně Héry už při pondělní generálce. Veslař Stephanos Ntouskos se s ním rozeběhnul směrem k Paříži, kde se letos po covidovém zmrazení znovu po čase očekává ta pravá olympiáda – s emocemi a fanoušky. Navíc v jednom z nejkrásnějších měst světa – Paříži, kde Hry po letech 1900 a 1924 uspořádají už potřetí.

„Poslední dvě olympijské hry nebyly moc pro fanoušky, pod covidovými opatřeními bylo těžké si je užít naplno. Po dlouhé době budou v Evropě hry, na které se všichni můžeme těšit. Paříž je turistická destinace číslo jedna, nádherné město, rodiště zakladatele olympismu Pierra de Coubertina. Organizátoři chtějí propojit sport maximálně s městem, jeho architekturou, kulturou, gastronomií a v neposlední řadě módou,“ říká Kejval.

Návrat Her do normálního světa má symbolizovat dosud nevídané slavnostní zahájení. Tentokrát se nemá konat na uzavřeném stadionu, ale na šestikilometrovém úseku Seiny, při němž má sportovce na dohled slavných pařížských památek zdravit z lodí 300 000 diváků. Francouzský prezident Emmanuel Macron sice v pondělí kvůli obavám z teroristického útoku naznačil možnost jeho přesunu na Stade de France, prezident organizačního výboru Tony Estanguet ale stále tvrdí, že show na Seině je hlavním plánem.

„Macron hovoří o ruských dezinformačních prostředcích, které se snaží vsugerovat francouzskému národu, že nemají na to zorganizovat olympijské hry, že je to příliš velké riziko. Jsme přesvědčení, že to bude nádherná oslava sportu a olympismu, bude to začátek krásných Her,“ říká Kejval.

Spát se bude opět na postelích z kartonu

Český tým pojede do Paříže povzbuzen úspěšnými výsledky z nedávných olympiád. Z Londýna 2012, z Ria de Janeira 2016 i z Tokia 2021 se vracel s dvouciferným počtem medailí. V Tokiu pak ziskem jedenácti medailí a čtyř zlatých stanovil nejlepší bilanci od vzniku samostatného Česka.

Konkurence globálního sportu je ale stále tvrdší a Češi v nominacích bojují o každé místo. Zatím mají jistých 42 kvalifikačních kvót. Mnozí o postup ještě bojují, ať už v kvalifikačních turnajích, nebo prostřednictvím dlouhodobých žebříčků.

„Škoda, že se nepovedla nominace házenkářkám. Na druhou stranu, šermíři budou mít na olympijských hrách družstvo, což je skvělé,“ hodnotí sportovní ředitel ČOV a šéf mise Martin Doktor. „V dalších sportech čekáme na potvrzení. Dělám si pesimistickou a optimistickou variantu. Pohybujeme se od osmdesáti do sto dvaceti. Odhad budu směřovat k číslu sto, bylo by fajn, kdyby se to povedlo.“

Tým má k dispozici globální hvězdy svých sportů v čele s judistou Lukášem Krpálkem, vodním slalomářem Jiřím Prskavcem, oštěpařem Jakubem Vadlejchem, plážovými volejbalisty Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem či lukostřelkyní Marií Horáčkovou, znovu bude spoléhat na tenisty, kanoisty či sportovní střelce. Všichni budou usilovat o medaile, do jejichž středu organizátoři umístili kousky z Eiffelovy věže.

„Já doufám, že co nejvíc kovů z Eiffelovky dovezeme k nám do Čech,“ usmívá se Doktor.

Jedním z hlavních úkolů šéfa mise je vyjednat pro tým co nejlepší podmínky v olympijské vesnici, která vyrostla na břehu Seiny na severu města. Češi budou bydlet asi 300 metrů od klíčových míst – jídelny a autobusového terminálu. Spát budou, stejně jako v Tokiu, na postelích z kartonu. Organizátoři už pustili do světa video, v němž dívka na posteli bez problémů skáče. Na postele dostanou reprezentanti od českého týmu speciální zdravotní matrace.

„Kdyby na tom kartonu skočil Krpoš, tak by to úplně nedopadlo, ale naše matrace by něco udržela,“ usmívá se Doktor. „Každá jednotka má systém chlazení přímo ze Seiny. I nad rámec toho máme zajištěny klimatizační jednotky. Ale používat je budeme, jen když budou sportovci chtít. Primárně je ubytujeme v severní části budovy, kde pokoje vypadaly na první pohled chladnější a klidnější. Výhled budou mít na Sacre Coeur.“

Střelci budou bydlet v satelitní vesnici v Chateauroux, místě střelnice vzdáleném necelých 300 kilometrů od Paříže. Někteří olympionici budou mít možnost bydlet v Paříži či v Marseille blíž svým sportovištím.