Prskavec jezdí dvě kategorie: Roli hraje psychika. Závody v Troji jsou nejvíc

Letošním vrcholem jsou olympijské hry v Paříži. Ale běžně, alespoň co do atmosféry, to pro vodní slalomáře bývá Světový pohár doma v pražské Troji. Stejně to má i Jiří Prskavec (31), který tady bude od zítřka závodit na kajaku i na kanoi. „Troja je úplně nejvíc, je to nádherný zážitek,“ říká olympijský vítěz. Podpoří ho tam tradičně celá rodina, bez které by si svou kariéru neuměl představit.

Když se odrazí ze startovních bloků a pustí se zdolávat brány na trati, prakticky vždy podél ní běží dva malí kluci, a co jen můžou, povzbuzují: Táto, táto, do toho! Kajakář a teď už i kanoista Jiří Prskavec si to jinak ani neumí představit. Teď trénuje ze všech sil, aby na něj po olympiádě mohla být celá rodina pyšná. A nejen ona. Proč se olympijský šampion na kajaku rozhodl pro další disciplínu a jaký je jeho velký sen? To prozradil v rozhovoru pro deník Sport.

Máte za sebou domácí nominace a ME včetně bojů o místo do Paříže. V jaké fázi je nyní vaše příprava?

„Řekl bych v té úplně nejtěžší. Protože na domácí nominace na kanoi a na mistrovství Evropy jsem formu neladil, jen jsem zvolnil s tréninkem, který byl směr Paříž. A pořád tam směřuje. Vrchol byl jasně daný a řekněme, že přišly tři týdny, kdy jsem během nominace a ME zvolnil. Po Evropě jsme se přesunuli domů a hned v úterý odlétali do Paříže na pět dní vyzkoušet už finální rozestavění olympijské trati. Tam jsme poměrně hodně najezdili. Bylo to hlavně o vodě. Vrátili jsme se do plného objemového tréninku, a to teď pokračuje. Takže v tom jsem. Teď už zase převažuje kajak, to znamená, že jsem nějakých 60 až 70 procent na kajaku a ten zbytek na singl kanoi. A snažím se strávit na vodě hodně času a najezdit to, co si myslím, že bude důležité pak při závodě v Paříži.“

Znamená to, že při Světovém poháru v Troji pojedete z plného tréninku?

„Ano, ale na to jsem zvyklý a kde jinde, než v Troji bych to měl zvládnout. Chci teď udržet třítýdenní blok tady doma a pak měsíční v Paříži a na tom bych měl pak stavět během závodu na olympiádě.“

Jak zásadní pro tuto sezonu bylo, že jste si olympijské místo na kajaku vyjel už loni?

„Bylo to hodně zásadní z toho pohledu, že jsem mohl jet nominaci na kanoi. Pořád si myslím, že by bylo hodně nereálné, abych o to zabojoval ve chvíli, kdy bych kajak neměl vyjetý. Myslím si, že bych nebyl takový frajer, abych si před nominací řekl: Tak pojedu obojí.“

Jaký přínos pro vás jako primárně kajakáře má ježdění na kanoi? Je to hlavně o tom, že si hlava odpočine od kajaku nebo vám pomáhá třeba i silově?