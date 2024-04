Předběhly vlastní plány. Házenkářky hrají o pařížský sen, klíč v prvním zápase

V neděli stvrdily postup na mistrovství Evropy, místo oslav však vyhlížejí možná životní výzvu. České házenkářky se od čtvrtka do neděle představí v olympijské kvalifikaci a postup do Paříže by pro ně byl splněným snem. Narazí postupně na domácí Španělsko, neoblíbené Nizozemsko a Argentinu. Kvalifikují se dva nejlepší týmy skupiny. „Jsem trochu napjatý, protože jdeme do důležité a náročné kvalifikace. Olympijské hry jsou snem pro každého a speciálně pro mé svěřenky,“ prohlásil před odletem trenér Bent Dahl.

Národní tým házenkářek bojoval pod olympijskými kruhy naposledy před 36 lety v Soulu. Parta trenéra Benta Dahla nyní může útočit historický počin v samostatné české historii.

Pod norským koučem se reprezentantkám daří. V neděli po výhře nad Portugalskem prošly i na druhou velkou akci, vloni v prosinci na světovém šampionátu překvapily osmou příčkou. Díky ní se dostaly do nadcházející kvalifikace o Paříž.

„Za to, co jsme předvedly na mistrovství světa, si zasloužíme hrát kvalifikaci o olympiádu. Samozřejmě to bude strašně těžké,“ hlásila reprezentační opora Markéta Šustáčková, která v úterý oslavila 27. narozeniny. „Postup by byl nejhezčí dárek, splněný sen. Nevěřila jsem, že by se tohle někdy mohlo stát, ale za posední dva roky, jsem věřit trochu začala,“ přiznala.

Současná hráčka norského Molde o velkém turnaji mluvila i s bývalými reprezentantkami, včetně dřívější kapitánky a zároveň spoluhráčky z Olomouce. „Kristýna (Mika) mi říkala, že musíme zabojovat, že ony tuhle šanci nikdy ani neměly. Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby se nám to splnilo,“ prohlásila Šustáčková.

Do reprezentačního týmu se po zranění vrátila Veronika Malá, která v nedělním kvalifikačním utkání o EURO při jubilejním 100. startu za národní celek vstřelila šest branek. „Postup na mistrovství Evropy je skvělý. Teď makáme na našem snu dostat se na olympiádu,“ líčila současná kapitánka.

Úvodním soupeřem bude ve čtvrtek Španělsko, které Češky na prosincovém MS porazily překvapivě jasně 30:22.

„Jednoznačně to bude stěžejní zápas, klíčový souboj turnaje. Hráli jsme proti nim velmi dobře na světovém šampionátu, což si přejeme zopakovat,“ prohlásil Dahl. „Necháme tam všechno, budeme bojovat jako lvice. Ale všichni víme, že Španělky mají světové hráčky,“ doplnila Malá.

V pátek házenkářky vyzvou soupeře, se kterým prohrály posledních pět vzájemných soubojů. Minulý domácí duel s Nizozemskem (29:30) v kvalifikaci o EURO ovšem naznačil, že si s „oranjes“ se dá hrát vyrovnaná partie.

„Jednou to přijít musí a doufáme, že výhra nad nimi přijde ve správný čas, v olympijské kvalifikaci,“ odvážně plánovala brankářka Petra Kudláčková. „Jednou už tam padnout musí, ale je to spíš zatím taková interní legrácka,“ doplnila k boji s top favoritem Malá.

Její tým se pokusí o úspěch, se kterým se zkrátka ani nepočítalo.

„Vytvořil se program, že by se česká házená chtěla dostat na olympiádu v roce 2028. To, že se šance objevila už teď do Paříže, je vlastně zázrak,“ líčila devětadvacetiletá křídelnice německého Bietigheimu.

„Musíme postupovat krok za krokem, nemůžeme jít rovnou do nebes. Teď ale máme šanci a musíme se pokusit ji urvat,“ doplnil kouč Dahl.