Česká kolekce oslní Paříž! Někoho vyděsí, podle Mäki je mega hustá

Jan Černý bude mít deset sekund, aby při slavnostním zahájení olympiády vzbudil pozornost. A je možné, že se o nástupové kolekci českého týmu bude diskutovat mnohem déle. Mladá hvězda módních mol s půlročními zkušenostmi na stáži u Louise Vuittona přispěla českému olympijskému týmu vizí, která má potenciál proslavit se podobně jako slavné holínky z Her v Londýně. Sám Černý už před pár měsíci svou kolekci popsal dvěma slovy: brutálně speciální.

Ústředním kouskem kolekce je trenčkot, lehký kabátek, který oblékl Humphrey Bogart v Casablance nebo Audrey Hepburnová ve Snídani u Tiffanyho. Plášť zdobí také inkoustově modrý vzor odkazující na projektivní test švýcarského psychologa a psychiatra Hermanna Rorschacha. Tomu se ve svém díle věnoval grafik a malíř Vladimír Boudník, který se narodil v roce 1924, kdy naposled proběhly olympijské hry v Paříži.

„Budu ho chtít hrdě nosit pořád, ve skříni ho nenechám,“ řekla o trenčkotu mílařka Kristiina Sasínek Mäki. „Je super, že kolekce má české barvy a jsou na ní i sportovní prvky, zároveň je módní. Brutálně speciální kolekce se mi líbí hodně. Je hezká, důstojná, cool, prostě skvělá. Přijde mi mega hustá a moc se těším, že si ji budu moci obléknout.“

Na plášti, botách či šátku jsou další detaily, které připomínají Česko. Barevné přechody polo trika a kalhot vycházejí z barev historických českých dresů. Na šátku, ponožkách, teniskách a viditelných etiketách je hráškově zelený akcent, který záměrně rozbíjí klasičtější červeno-modro-bílou siluetu.

„Ani v davu nás rozhodně nikdo nepřehlédne. Právě toho chceme dosáhnout v srdci Paříže, hlavního města módy,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Mou generaci design kolekce pro slavnostní zahájení možná zaskočí, ale nosit ji na slavnostním zahájení budou hlavně mladí lidé, kterým je tvorba Jana Černého blízká. A pokud se sportovci cítí v oblečení dobře, mají také potřebné sebevědomí pro svůj sportovní výkon, na který se všichni těšíme.“

Slavnostní zahájení olympiády v Paříži proběhne v pátek 26. července na šestikilometrovém úseku Seiny na dohled známých městských památek. Na březích se má 300 000 lidí dívat na show, které bude vrcholit v parku Jardins du Trocadéro poblíž Eiffelovy věže.

„Mně osobně se kolekce od Honzy Černého opravdu moc líbí. Hlavně proto, že smyslem je zaujmout. Jak on sám říkal, je na to opravdu jen pár vteřin. A proto je potřeba být výrazný,“ říká vodní slalomář Lukáš Rohan, stříbrný medailista z Tokia. „Zároveň se mi líbí, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu. Myslím si, že to může zaujmout úplně jinou skupinu lidí, než kterou zajímá sport. Je jasné, že se to nebude líbit každému a kolekce najde i odpůrce. Ale co se týče mladého publika a trochu jiné než sportovní scény, tohle je přesně to, co jsme potřebovali a co nám může zajistit průnik k úplně jiné skupině lidí. Myslím si, že i to je smyslem olympiády. Jsem moc rád, že se olympijský tým odvázal a šel do něčeho takového.“

České národní barvy jsou v kolekci zastoupeny temně modrou, tlumeně červenou a krémově bílou. Mezi detaily na oblečení jsou vlajka či nápisy CZE, které se objevují také v podobě „razítek“ na plášti ušitém z japonského nylonu.

„Nejdůležitější je, aby se v kolekci cítili sportovci dobře a aby zastupovala současný mladý design, který v Česku vzniká. Myslím si, že je extrémně důležité, že můžeme jako malá země zaujmout výrazným, avšak velmi současným a relevantním lookem, a upozornit na sebe,“ uvedl Černý. „Těším se, jak kolekce vyzní v prostředí Paříže – města módy, v porovnání s kolekcemi ostatních zemí. První ohlasy od sportovců, kteří kolekci už viděli, jsou extrémně pozitivní, což mi dává krásný pocit zadostiučinění.“

Černému věří i společnost ALPINE PRO, která kolekci vyrobila a s ČOV spolupracuje už od zimních Her 2010 ve Vancouveru.

„Pro sportovce se snažíme připravit co nejpohodlnější a co nejvíce funkční oblečení pro každodenní nošení na olympijských hrách. Jejich slavnostní zahájení je ale výjimečné – a zejména v Paříži, kdy se uskuteční v centru města na řece Seině. Proto jsme spojili síly s Janem Černým. Věříme, že i díky jeho originálnímu pohledu zaujmeme publikum doma i ve světě,“ řekl Václav Hrbek, majitel a zakladatel společnosti ALPINE PRO.

Olympijský outfit také doplňuje amulet z českého skla z dílny značky Lasvit ve tvaru lipového listu, symbolu ochrany a síly potřebné při sportovních výkonech.

„Tvořit kolekci pro Český olympijský a paralympijský tým je pro mě velká pocta. Krásnou shodou okolností je to právě pro Hry, které se konají v Paříži, k níž mám velice blízký vztah,“ uvedl Černý. „Proto jsem se snažil tyto dvě kultury propojit a najít mezi nimi pojítko, které by se objevilo i v kolekci. Věřím, že naši sportovci budou v Paříži reprezentovat Česko co nejlépe, a já chtěl, aby se přitom cítili hrdě a pohodlně.“

Nástupovou kolekci obléknou i čeští sportovci na paralympiádě, která začne 28. srpna. Místo kabátu budou mít kratší bundy.